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25 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
25 ноября отмечаем день Иоанна Милостивого Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
25 ноября отмечаем день Иоанна Милостивого
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 25 ноября, 329-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 36 дней. Именинники – Борис, Владимир, Даниил, Дмитрий, Елизавета, Константин, Лев, Матвей, Николай, Федор. Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин, в Боснии и Герцеговине отмечают Национальный день.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 25 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 ноября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 25 ноября, как провести день

По народному календарю 25 ноября – Иоанна Милостивого. Как раз заканчивались свадебные недели, следующие свадьбы уже начинали играть в конце зимы. Считалось, что хуже всего переносят зиму маленькие дети, поэтому родители 25 ноября молились Иоанну Милостивому, чтобы защитил сыновей и дочерей от болезней.

Приметы на 25 ноября

  • Тепло 25 ноября – весна будет ранней.
  • Туман утром на Иоанна – ночью будет заморозок.
  • Облака плывут против ветра – скоро будет снегопад.

Интересные и важные события в Украине и мире 25 ноября

  • 1667 – 80 тысяч человек погибли при землетрясении в Шемахе (Азербайджан).
  • 1783 – последние британские войска покинули Нью-Йорк после завершения войны за независимость США.
  • 1867 – Альфред Нобель запатентовал динамит.
  • 1905 – в Лубнах вышел первый номер газеты "Хлебороб", первой легальной украиноязычной газеты в подроссийской Украине.
  • 1940 – в мультфильме Уолтера Ланца впервые появился персонаж Вуди Вудпекер.
  • 2003 – Рада по предложению правительства Януковича приняла Закон об уменьшении уровня минимальной заработной платы с 237 до 205 гривен.

Кто родился 25 ноября

  • 1810 – Николай Пирогов, хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог.
  • 1820 – Михаил Достоевский, писатель, издатель журналов "Время" и "Эпоха", старший брат Федора Достоевского.
  • 1838 – Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель "Микола Джеря","Кайдашева семья".
  • 1925 – Нонна Мордюкова, актриса, народная артистка СССР "Бриллиантовая рука", "Родня", "Вокзал для двоих".
  • 1975 – Марина Одольская, украинская певица, заслуженная артистка Украины.
  • 1981 – Хаби Алонсо, испанский футболист "Баварии" (Мюнхен).

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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