25 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 25 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 25 ноября. Фото: pixabay

25 ноября - 329-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 36 дней. Именины - Дмитрий, Александр, Афанасий, Борис, Владимир, Иван, Карина, Константин, Лев, Николай, Степан. Международный день борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 25 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 ноября.

Какой православный праздник 25 ноября – что нельзя делать

Раньше 25 ноября заканчивались свадебные недели. Потом свадьбы играли уже в конце зимы. Неумолимо приближалась зима со своими холодами. Говорили, что тяжелее всего переносят зимнюю стужу маленькие дети, а потому, принято было молиться за сыновей и дочерей, чтобы Бог к ним был милостивым.

В православной церкви 25 ноября почитали патриарха Иоанна Милостивого, который, согласно историческим данным, жил на территории Александрии в VI-VII вв. Иван родился в семье губернатора Кипра и сначала жил обычной мирской жизнью. Однако случилось так, что Иван потерял жену и детей, после чего решил посвятить себя Богу и вести аскетический образ жизни. Известен был своей добротой и заботой о бедняках. Несмотря на то, что Иван (Иоанн) не был клириком или монахом, народ все-таки решил сделать его патриархом. Вступив в свои права, Иоанн тут же посчитал, сколько нищих находится в Александрии, после чего решил раздать им все свое имущество. В дальнейшем совершил немало добрых дел, в том числе, выкупал пленных, давал приют обездоленным. Именно за это он и получил прозвище Милостивый.

Народные приметы на 25 ноября

Дождь идет 25 ноября – до 4 декабря будут оттепели.

Облака против ветра плывут – ожидай снегопада в ближайшее время.

Низкие облака 25 ноября – будут морозы.

Какая погода на Иоанна – таким и начало декабря будет .

Дождь идет – примета, что до февраля будут стоять сырые и влажные погоды.

Ярко горит огонь в печи – на улице в ближайшие дни будет сухая и морозная погода.

Снег выпал 25 ноября – пролежит до самой весны, а сама весна будет поздней.

Если в этот день сделать доброе дело, то оно обязательно зачтется умершим родственникам и облегчит их участь на том свете.

Если до этого дня девушка не обзаведется парнем, то до Масленицы будет одна.

Покупки, совершенные в этот день, будут удачными и прослужат долго

Интересные и важные события в Украине и мире 25 ноября

В 1867 – Альфред Нобель запатентовал динамит.

1918 - Учредили Государственный симфонический оркестр им. Н. В. Лысенко.

1950 – Корейская война: китайская армия начала свое первое крупное наступление, следствием которого стало тяжёлое поражение войск ООН.

2009 – В Сент-Винсенте и Гренадинах прошел референдум о принятии новой конституции. В ней предполагалось упразднение монархии и создание поста президента.

Кто родился 25 ноября

В 1562 году родился Лопе де Вега, испанский драматург, поэт и прозаик.

1810 – Николай Пирогов, русский хирург и анатом, естествоиспытатель и педагог.

1838 – Иван Нечуй-Левицкий, украинский писатель.

1915 – Аугусто Пиночет, президент Чили (1974—1990), диктатор.

1925 – Хосе Дуарте, президент Сальвадора (1984—1989).

1925 - Нонна Мордюкова, актриса, народная артистка СССР.

1926 – Пол Андерсон, американский писатель-фантаст.

1951 – Леонид Черновецкий, бывший городской голова Киева.

1978 – Мара, российская рок-певица.

Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.