25 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 25 октября в истории
25 октября – 298-й день года по григорианскому календарю. До конца года остается еще 67 дней. Именины – Тарас. Александр, Богдан, Денис, Иван, Кузьма, Макар, Мартин, Николай. Сегодня Международный день борьбы женщин за мир. В народе День Андрона Звездочета, когда по звездам угадывали погоду. Также 24 октября в Украине свой профессиональный праздник отмечают маркетологи.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 25 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 25 октября.
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25 октября в церкви почитают память мучеников Прова, Тараха и Андроника. По приданию, они пострадали за Христа в 304 году в городе Тарсе Киликийском. На предложение язычников принести жертву идолам святой Тарах ответил, что он приносит жертву Единому, Истинному Богу в чистом сердце. Видя твердость святых в исповедании истинной веры, проконсул предал их пыткам.
Народные приметы на 25 октября
- На Андрона небо в звездах.
- Звезды с синим оттенком и сильно мерцают – к снегу.
- Если высыпал на небо звезды Пров (ясное небо и много звезд 25 октября) – собирай летом горох.
- Когда далекие предметы кажутся близкими, что бывает при прозрачном воздухе, может пойти дождь или снег.
- Ветер слабый или слабо-порывистый, не меняет свое направление – пасмурная погода сохранится надолго.
- Южный ветер обещает тепло, северный – холод, который придет вслед за низкими облаками.
1938 – создан Союз украинских художников.
1942 – английское правительство ввело ограничения на содержание сахара и джема в пирогах.
1962 – Карибский кризис: посол США в ООН Эдлай Стивенсон на заседании СБ демонстрирует фотографии советских ракет на Кубе.
2001 – выпущена система Microsoft Windows XP.
2009 – крупнейший террористический акт в Багдаде, погибли более 160 человек.
1811 – Эварист Галуа, французский математик.
1820 – Михаил Достоевский, русский писатель и издатель.
1838 – Жорж Бизе, французский композитор.
1881 – Пабло Пикассо, испанский художник.
1914 – Джон Берримен, американский поэт.
1984 – Кэти Перри, американская поп-певица.
1985 – Владислав Топалов, российский поп-певец.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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