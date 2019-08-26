26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 26 августа в истории

26 августа отмечаем день Тихона Задонского Фото: Pixabay

Сегодня, 26 августа, 238-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 127 дней. Именинники – Максим и Тихон. В Малайзии отмечают День независимости, в США – День женского равноправия, а в Намибии – День героев.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 26 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 августа.

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26 августа: какой праздник и как провести этот день

По народному календарю сегодня – Тихона Задонского. Считалось, что сегодня нужно трижды обойти дом с иконой Божьей матери, чтобы защитить жилище от нечистой силы. Также 26 августа приходило время убирать в погребах и кладовых, готовя место для хранения урожая.

Приметы на 26 августа

Много грибов на Тихона – следующий год будет урожайным.

Буря 26 августа – к дождливому году.

Безветренный день на Тихона – на следующий день будет сильный ветер.

26 августа: важные и интересные события в истории

1278 – состоялось крупнейшее сражение рыцарских времен в Европе – битва под Дюрнкрутом между войсками Германии, Венгрии и Богемии.

1657 – Иван Выговский избран Гетманом Украины.

1728 – мореплаватель Витус Беринг открыл пролив между Америкой и Азией, который была впоследствии назван в его честь – Беринговым.

1847 – Либерия стала первым африканским государством, которое провозгласила свою независимость.

1907 – иллюзионист Гарри Гудини продемонстрировал свой знаменитый номер, когда ему закованному в цепи и брошенному под воду удалось всплыть на поверхность меньше, чем за минуту

1945 – Украинская социалистическая республика ратифицировала Устав ООН.

1955 – телеканал NBC провел первую в мире цветную трансляцию теннисного матча.

1991 – деятельность КПСС прекращено на всей территории Советского Союза.

2002 – Грузия вышла из состава СНГ.

Кто родился 26 августа

1451 – мореплаватель Христофор Колумб.

1743 – один из основателей современной химии Антуан Лоран Лавуазье.

1880 – один из идеологов литературы авангарда, французский поэт Гийом Аполлинер.

1910 – Нобелевский лауреат, католическая монахиня, благодетельница мать Тереза.

1914 – аргентинский писатель Хулио Кортасар.

1966 – солистка группы Garbage Шерли Мэнсон.

1980 – американский актер Маколей Калкин.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

Все подробности в спецтеме Летние праздники 2019

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