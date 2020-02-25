26 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 февраля в истории

26 февраля – День неторопливости 2020. Православные христиане отмечают День преподобного Мартиниана Палестинского. Именины празднуют Анна, Василий, Вера, Владимир, Евгений, Зоя, Иван и Ирина.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 26 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 февраля.

26 февраля – День Мартиниана Палестинского Фото: instagram.com/nataly.likebooks

День неторопливости (или День медлительности) – оригинальный итальянский праздник, который учрежден в 2007 году. Его цель – неторопливо наслаждаться жизнью в каждый ее неповторимый момент.

26 февраля: какой праздник

26 февраля чтят память преподобного Мартиниана Палестинского – отшельника и христианского святого. Мартиниан считается укротителем блудных страстей. Его просят о защите от плотских соблазнов.

Народные приметы на 26 февраля

День на Мартина пасмурный – весной тоже будет холодно.

Если аквариумные рыбки плавают в воде без движения – ждите морозов.

Если заметно солнечные лучи – дни будут ясными, но мороз продержится еще довольно долго.

Снег долго не тает – весной ждите холодов. Если же снег начинает таять – весна будет теплой.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

Что нельзя делать 26 февраля

Не решайте никаких финансовых вопросов. Не планируйте крупных покупок и не берите деньги в долг.

Не стоит вышивать или шить, ведь через некоторое время у вас может ухудшиться зрение.

Что можно делать 26 февраля

В этот день нужно поминать усопших, ставить свечи за упокой души и ходить на кладбище.

Уберите в своем доме. Это принесет вам счастье и успех.

Интересные и важные события в Украине и мире

1815 – сосланный на Эльбу Наполеон I Бонапарт бежал с острова.

1848 – во Франции упразднили дворянские звания.

1852 – британский фрегат "Биркенхед" затонул близ мыса Доброй Надежды. В аварии погибли 454 человека.

1852 – во Львове начался судебный процесс над украинским писателем Иваном Франко.

1896 – Анри Беккерель обнаружил, что образец урана засветил фотопленку, рядом с которой хранился.

1917 – в нью-йоркской студии фирмы Victor записали первую джазовую грампластинку.

1919 – в США в штате Аризона основан Гранд-Каньон (национальный парк).

1930 – в Нью-Йорке убили одного из боссов американской мафии Тома Рейна. После этого началась крупнейшая в истории Нью-Йорка война мафиозных кланов.

1935 – изобретатель Роберт Уотсон-Уотт провел первые испытания устройства "радар".

1954 – в США появилась первая фотонаборная типографская машина.

1955 – летчик-испытатель фирмы "Норт Америкэн" Джордж Смит совершил первое в истории авиации успешное катапультирование на сверхзвуковой скорости.

1991 – Саддам Хусейн отдает приказ иракским войскам покинуть Кувейт.

1995 – потерпел финансовый крах один из старейших английских банков – "Бэрингс" (основанный в 1762-м году Фрэнсисом Бэрингом). Клиентами банка являлись члены королевской семьи и сама королева Елизавета II.

2006 – завершились XX зимние Олимпийские игры в Турине.

Кто родился 26 февраля

1786 – Доминик Франсуа Жан Араго, французский физик и астроном.

1802 – Виктор Гюго, французский писатель. Автор романа "Собор Парижской Богоматери".

1806 – Ян Казимир Вильчинский, врач, коллекционер, издатель "Виленского альбома".

1829 – Леви Страусс, американский предприниматель, создатель джинсов.

1850 – Фридрих Карл Гинцель, австрийский астроном.

1852 – Джон Харви Келлог, американский врач, пропагандист здорового образа жизни.

1907 – Джон Боулби, английский психолог и психоаналитик.

1908 – Анна Щетинина, первая в мире женщина – капитан дальнего плавания.

1928 – Ариэль Шарон, премьер-министр Израиля (2001-2006).

1931 – Клод Пирон, швейцарский лингвист, психолог, переводчик.

1933 – кардинал Любомир (Гузар), предстоятель Украинской грекокатолической церкви.

Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как правильно провести Масленицу 2020. Кроме этого, мы писали, что можно сделать из блинов на Масленицу: ТОП-5 необычных рецептов.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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