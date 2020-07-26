26 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 июля в истории

Какой сегодня праздник, 26 июля? День парашютиста, День работников торговли, День эсперанто. Собор Архангела Гавриила – в православном календаре. Гаврила Летний – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 июля.

26 июля: какой сегодня праздник Фото: pexels

День парашютиста – ежегодно отмечается всеми любителями этого вида полета и планирования в небе.

– ежегодно отмечается всеми любителями этого вида полета и планирования в небе. День работников торговли – в последнее воскресенье июля свой профессиональный праздник чествуют продавцы в Украине и Беларуси.

– в последнее воскресенье июля свой профессиональный праздник чествуют продавцы в Украине и Беларуси. День эсперанто (Esperanto-Tago) – этот праздник отмечают любители первого в мире искусственно созданного языка.

– этот праздник отмечают любители первого в мире искусственно созданного языка. День национального восстания – отмечает Куба.

– отмечает Куба. День независимости – празднуют Либерия и Мальдивы.

Какой сегодня праздник

26 июля православная церковь отмечает Собор Архангела Гавриила, а также чтит память святых отцов шести Вселенских Соборов и преподобного Стефана Савваита.

В народе 26 июля почитается Гаврила Летний. В этот период наливается спелое зерно и продолжается жатва.

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Приметы на 26 июля

сухая погода на Гаврилу – к сухой осени ;

проливные дожди – к гибели урожая;

если на Гаврилу ласточки низко летают – к глубокой осени.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1708 – гетман Мазепа приказал казнить украинского деятеля Василия Кочубея.

1709 – Петр I посетил Киев после Полтавской победы.

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1805 – извержение вулкана Везувия с многочисленными жертвами и разрушением Неаполя.

1887 – в Польше вышел первый учебник международного языка эсперанто.

1908 – в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, стартовавшие в феврале из Нью-Йорка.

1925 – совершил взлет первый советский пассажирский самолет "К-1".

1957 – СССР впервые совершил запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Кто родился 26 июля

1856 – Джордж Бернард Шоу, британский писатель, драматург.

1885 – Андре Моруа, французский писатель, романист, эссеист.

1912 – Николай Парфенов, русский советский актер театра и кино.

1943 – Мик Джаггер, английский музыкант, вокалист группы The Rolling Stones.

1949 – Роджер Тейлор, английский музыкант, ударник группы Queen.

1959 – Кевин Спейси, американский актер кино, кинорежиссер.

1964 – Сандра Буллок, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

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