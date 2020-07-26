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26 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 июля в истории

Какой сегодня праздник, 26 июля? День парашютиста, День работников торговли, День эсперанто. Собор Архангела Гавриила – в православном календаре. Гаврила Летний – в народном календаре. Именины празднуют: Антон, Гавриил, Степан, Юлиан.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 июля.

26 июля: какой сегодня праздник
26 июля: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День парашютиста – ежегодно отмечается всеми любителями этого вида полета и планирования в небе.
  • День работников торговли – в последнее воскресенье июля свой профессиональный праздник чествуют продавцы в Украине и Беларуси.
  • День эсперанто (Esperanto-Tago) – этот праздник отмечают любители первого в мире искусственно созданного языка.
  • День национального восстания – отмечает Куба.
  • День независимости – празднуют Либерия и Мальдивы.

Какой сегодня праздник

26 июля православная церковь отмечает Собор Архангела Гавриила, а также чтит память святых отцов шести Вселенских Соборов и преподобного Стефана Савваита.

В народе 26 июля почитается Гаврила Летний. В этот период наливается спелое зерно и продолжается жатва.

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Приметы на 26 июля

  • сухая погода на Гаврилу – к сухой осени ;
  • проливные дожди – к гибели урожая;
  • если на Гаврилу ласточки низко летают – к глубокой осени.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1708 – гетман Мазепа приказал казнить украинского деятеля Василия Кочубея.
  • 1709 – Петр I посетил Киев после Полтавской победы.

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  • 1805 – извержение вулкана Везувия с многочисленными жертвами и разрушением Неаполя.
  • 1887 – в Польше вышел первый учебник международного языка эсперанто.
  • 1908 – в Париже финишировали первые кругосветные автомобильные гонки, стартовавшие в феврале из Нью-Йорка.
  • 1925 – совершил взлет первый советский пассажирский самолет "К-1".
  • 1957 – СССР впервые совершил запуск межконтинентальной баллистической ракеты.

Кто родился 26 июля

  • 1856 – Джордж Бернард Шоу, британский писатель, драматург.
  • 1885 – Андре Моруа, французский писатель, романист, эссеист.
  • 1912 – Николай Парфенов, русский советский актер театра и кино.
  • 1943 – Мик Джаггер, английский музыкант, вокалист группы The Rolling Stones.
  • 1949 – Роджер Тейлор, английский музыкант, ударник группы Queen.
  • 1959 – Кевин Спейси, американский актер кино, кинорежиссер.
  • 1964 – Сандра Буллок, американская актриса.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

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