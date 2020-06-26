26 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 июня в истории

Какой сегодня праздник, 26 июня? День "Возьми собаку на работу", Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками, День работников прокуратуры – в Беларуси и Туркменистане; мученицы Акилины – в православном календаре, Акулина Гречишница – в народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 июня.

26 июня: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture) – был провозглашен ООН в 1997 году, мероприятия которого направлены против бесчеловечного воздействия и унижения людей.

– был провозглашен ООН в 1997 году, мероприятия которого направлены против бесчеловечного воздействия и унижения людей. Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконным оборотом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) – отмечается ежегодно, начиная с 1987 года, с целью освобождения общества от наркомании.

– отмечается ежегодно, начиная с 1987 года, с целью освобождения общества от наркомании. День флага – празднуют крымские татары и румыны.

– празднуют крымские татары и румыны. День работников прокуратуры – отмечают в Беларуси и Туркменистана.

– отмечают в Беларуси и Туркменистана. День вооруженных сил – отмечается в Азербайджане.

– отмечается в Азербайджане. Всемирный день "Возьми собаку на работу" (Take Your Dog to Work Day) – оригинальная акция ежегодно проводится с 1999 года в Америке и других странах в пятницу после Дня отца.

Какой сегодня праздник

26 июня в православной церкви чтится день памяти мученицы Акилины и преподобной Александры Дивеевской.

В народе 26 июня чествуется Акулина Гречишница. Этот день был посвящен гречихе: из нее варили кашу и угощали нищих, также в этот период ее сеяли.

Читайте также: Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Приметы на 26 июня

на Акулину появляется много комаров и оводов.

если на Акулину много мошкары – это к хорошей погоде.

на Акулину нельзя пить молоко – оно считается вредным.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1896 – в Америке открыт первый в мире кинотеатр.

1925 – премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".

1938 – состоялись первые выборы в Верховный Совет Украины.

Читайте также: Церковные праздники и посты в июне 2020 года по дням

1945 – подписан Устав Организации Объединенных Наций (ООН).

1954 – осуществлен пуск первой в СССР и мире атомной электростанции.

1957 – впервые в мире было зарегистрировано научное открытие в Государственном реестре открытий СССР.

Кто родился 26 июня

1918 – Василий Бережной, украинский писатель и журналист.

1927 – Владимир Мотыль, советский кинорежиссер.

1939 – Виталий Куценко, украинский дирижер.

1979 – Райан Теддер, американский композитор, вокалист группы OneRepublic.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться