26 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 июня в истории
Какой сегодня праздник, 26 июня? День "Возьми собаку на работу", Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками, День работников прокуратуры – в Беларуси и Туркменистане; мученицы Акилины – в православном календаре, Акулина Гречишница – в народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 июня.
- Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture) – был провозглашен ООН в 1997 году, мероприятия которого направлены против бесчеловечного воздействия и унижения людей.
- Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконным оборотом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) – отмечается ежегодно, начиная с 1987 года, с целью освобождения общества от наркомании.
- День флага – празднуют крымские татары и румыны.
- День работников прокуратуры – отмечают в Беларуси и Туркменистана.
- День вооруженных сил – отмечается в Азербайджане.
- Всемирный день "Возьми собаку на работу" (Take Your Dog to Work Day) – оригинальная акция ежегодно проводится с 1999 года в Америке и других странах в пятницу после Дня отца.
26 июня в православной церкви чтится день памяти мученицы Акилины и преподобной Александры Дивеевской.
В народе 26 июня чествуется Акулина Гречишница. Этот день был посвящен гречихе: из нее варили кашу и угощали нищих, также в этот период ее сеяли.
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Приметы на 26 июня
- на Акулину появляется много комаров и оводов.
- если на Акулину много мошкары – это к хорошей погоде.
- на Акулину нельзя пить молоко – оно считается вредным.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1896 – в Америке открыт первый в мире кинотеатр.
- 1925 – премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".
- 1938 – состоялись первые выборы в Верховный Совет Украины.
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- 1945 – подписан Устав Организации Объединенных Наций (ООН).
- 1954 – осуществлен пуск первой в СССР и мире атомной электростанции.
- 1957 – впервые в мире было зарегистрировано научное открытие в Государственном реестре открытий СССР.
- 1918 – Василий Бережной, украинский писатель и журналист.
- 1927 – Владимир Мотыль, советский кинорежиссер.
- 1939 – Виталий Куценко, украинский дирижер.
- 1979 – Райан Теддер, американский композитор, вокалист группы OneRepublic.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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