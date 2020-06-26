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26 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 июня в истории

Какой сегодня праздник, 26 июня? День "Возьми собаку на работу", Международный день в поддержку жертв пыток, Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками, День работников прокуратуры – в Беларуси и Туркменистане; мученицы Акилины – в православном календаре, Акулина Гречишница – в народном календаре. Именины празднуют: Акулина, Александр, Алексей, Андрей, Анна, Антонина, Даниил, Дмитрий, Иван, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 июня.

26 июня: какой сегодня праздник
26 июня: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Международный день в поддержку жертв пыток (International Day in Support of Victims of Torture) – был провозглашен ООН в 1997 году, мероприятия которого направлены против бесчеловечного воздействия и унижения людей.
  • Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконным оборотом (International Day against Drug Abuse and Illicit Trafficking) – отмечается ежегодно, начиная с 1987 года, с целью освобождения общества от наркомании.
  • День флага – празднуют крымские татары и румыны.
  • День работников прокуратуры – отмечают в Беларуси и Туркменистана.
  • День вооруженных сил – отмечается в Азербайджане.
  • Всемирный день "Возьми собаку на работу" (Take Your Dog to Work Day) – оригинальная акция ежегодно проводится с 1999 года в Америке и других странах в пятницу после Дня отца.

Какой сегодня праздник

26 июня в православной церкви чтится день памяти мученицы Акилины и преподобной Александры Дивеевской.

В народе 26 июня чествуется Акулина Гречишница. Этот день был посвящен гречихе: из нее варили кашу и угощали нищих, также в этот период ее сеяли.

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Приметы на 26 июня

  • на Акулину появляется много комаров и оводов.
  • если на Акулину много мошкары – это к хорошей погоде.
  • на Акулину нельзя пить молоко – оно считается вредным.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1896 – в Америке открыт первый в мире кинотеатр.
  • 1925 – премьера в Голливуде фильма Чарли Чаплина "Золотая лихорадка".
  • 1938 – состоялись первые выборы в Верховный Совет Украины.

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  • 1945 – подписан Устав Организации Объединенных Наций (ООН).
  • 1954 – осуществлен пуск первой в СССР и мире атомной электростанции.
  • 1957 – впервые в мире было зарегистрировано научное открытие в Государственном реестре открытий СССР.

Кто родился 26 июня

  • 1918 – Василий Бережной, украинский писатель и журналист.
  • 1927 – Владимир Мотыль, советский кинорежиссер.
  • 1939 – Виталий Куценко, украинский дирижер.
  • 1979 – Райан Теддер, американский композитор, вокалист группы OneRepublic.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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