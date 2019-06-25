26 июня: какой праздник, приметы и что нельзя делать в этот день

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 июня в истории

26 июня отмечают день Акилины Фото: Pixabay

26 июня –177-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 188 дней. Именинники – Анна (Анна), Антонина, Иван, Савва. Международный день борьбы с наркоманией (с 1987 года), Международный день поддержки жертв пыток, на Мадагаскаре отмечается День независимости, в Румынии – День флага, в ЮАР – День борьбы за свободу Южной Африки.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 26 июня 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 июня.

О том, что за праздник – День Варнавы, узнайте в сюжете:

Какой праздник 26 июня

26 июня православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины. Отроковица Акилина жила в третьем веке и еще в детстве обратилась к вере Христовой. Своих подруг она также пыталась наставить на путь истинный, за что была казнена. Мучители не приняли во внимание даже возраст Акулины: на момент гибели ей было всего 12 лет.

В этот день можно отправляться на сборы земляники. Также 26 июня в народе рекомендуют сеять гречиху – сроки как раз были оптимальными. В старину 26 июня также отмечали праздник каш. Крестьяне готовили каши и принимались хвалить их перед соседями. Блюдо обычно выставляли на улицу и угощали малоимущих. Говорили: "Гречневая каша матушка наша, а хлеб ржаной – отец наш родной".

Народные приметы и что нельзя делать

Молоко на Акулину не пили, хотя издавна ели гречневую кашу именно с молоком. Существовала примета, что в этот день оно становится "акульим", вредным для здоровья.

Нельзя на Акулину работать – иначе гречка не уродится.

Если огурцы позднего сева не успевают созреть к этому времени – значит, по примете, они не будут вкусными.

Много насекомых – будет теплая и ясная погода.

В лес 26 июня ходить не стоит – комары искусают.

Важные и интересные события 26 июня в истории

1935 – стартовал стратостат "СССР-1-бис", который достиг высоты 16 км.

1960 – Мадагаскар получил независимость от Франции.

1961 – в Дании свинья родила 34 поросят (мировой рекорд).

1974 – в супермаркете Marsh городе Трой (штат Огайо, США) продан первый в мире товар со штрих-кодом – это была упаковка жевательных резинок Wrigley.

1977 – в Индианаполисе свой последний концерт дал Элвис Пресли.

1979 – Мухаммедом Али объявил о своем решении сложить с себя полномочия чемпиона мира по боксу среди тяжеловесов.

2012 – Американский астроном Марк Шоуолтер открыл Стикс, пятый маленький спутник Плутона – он делает один оборот вокруг планеты за 19 суток.

2015 – Верховный суд США легализовал однополые браки на всей территории США.

Кто родился 26 июня

1934 – Дэйв Грузин, американский музыкант, композитор (автор музыки к фильмам, получившие "Оскара" – "На золотом пруду", "Небеса подождут", "Тутси").

1956 – Крис Айзек, американский певец, музыкант, композитор (Wicked Game, Blue Hotel, Silvertone), актер ("Маленький Будд"а, "Молчание ягнят", "Замужем с мафией", "Твин-Пикс").

1968 – Паоло Мальдини, итальянский футболист, защитник и капитан "Милана".

1970 – Пол Томас Андерсон, американский режиссер ("Ночи в стиле буги", "Магнолия", "Любовь, сбивающая с ног", "Нефть").

1972 – Гари (Пьер Гаран), канадский певец, музыкант, композитор.

1979 – Руслан Бещасний, украинский хоккеист ("Сокол", Киев).

1980 – Ченнинг Татум, американский киноактер ("Битва в Сиэтле", "Джонни Д.", "Мачо и ботан", "Мерзкая восьмерка")

1990 – Ирина Мовчан, украинская фигуристка, чемпионка Украины 2009 года в одиночном катании.

Ранее "Сегодня" писали, какие церковные праздники и значимые даты отмечаются в июне 2019 года.

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