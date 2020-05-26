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26 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 26 мая в истории

Какой сегодня праздник, 26 мая? День независимости – в Грузии и Гайане, День матери – в Польше. В православном календаре – день мученицы Гликерии. Лукерья Комарница – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Василий, Георгий, Егор, Ефим, Ирина, Макар, Сергей, Тарас, Юрий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 26 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 мая.

26 мая: какой сегодня праздник
26 мая: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • День независимости – празднуется в Грузии и Гайане.
  • День победы в Сардарапатской битве – отмечается в Армении.
  • День матери – празднуется в Польше.
  • День предпринимательства – отмечается в России.
  • День рождения Кронпринца Фредерика – чествует Дания.

Какой сегодня праздник

26 мая православная церковь отмечает день памяти мученицы Гликерии девы и с нею мученика Лаодикия Гераклейского, стража темничного. Также чтится память еще одной мученицы по имени Гликерия – девы Новгородской.

В народе 26 мая отмечается Лукерья Комарница. Считалось, что на Лукерью появляются комары, которых приносит теплый ветер.

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Приметы на 26 мая

  • Если на Лукерью много комаров – будет богатый урожай ягод.
  • А если много мошек – хорошо уродятся грибы.
  • В период с Лукерьи и до дня летнего солнцестояния нельзя убивать комаров, а не то их станет дюжина, а вот после этого времени – наоборот, комаров убавится.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1648 – произошла битва с поляками под Корсунем под предводительством Богдана Хмельницкого.
  • 1913 – совершен полет первого в мире многомоторного самолета "Русский витязь".

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  • 1924 – начались регулярные полеты пассажирских самолетов в Украине.
  • 1928 – ФИФА решили проводить чемпионаты мира по футболу один раз в четыре года.
  • 1938 – начато строительство первого автозавода "Фольксваген".

Кто родился 26 мая

  • 1907 – Джон Уэйн, американский киноактер, король вестерна.
  • 1926 – Майлз Дейвис, американский джазмен.
  • 1935 – Аллан Чумак, экстрасенс и целитель.
  • 1936 – Виталий Коротич, писатель, экс-главред журнала "Огонек".
  • 1947 – Александр Павловский, украинский кинорежиссер.
  • 1964 – Ленни Кравиц, американский рок-музыкант.
  • 1969 – Анжелика Варум, российская певица.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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