26 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 26 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 26 ноября. Фото: pixabay

26 ноября - 330-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось 35 дней. Именины - Герман, Иван. Сегодня Всемирный день информации, учрежденный Международной академией информатизации, а также – День переворачивания мира — шутливый праздник, когда совершают действия и оглашают теории, противоположные обычным.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 26 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 26 ноября.

Какой православный праздник 26 ноября – что нельзя делать

В православной церкви 26 ноября почиталась память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, который жил примерно в IV-V веке. Сегодня он почитается как один из трех Вселенских святителей и учителей, находясь на одном уровне с Григорием Богословом и Василием Великим. Родился Иоанн на территории Антиохии в семье чиновника и получил хорошее образование. Достаточно рано он стал изучать Священное Писание, после чего осознал, что ему хочется принять христианство. Впоследствии, когда Иоанн стал иноком, его посчитали достойным кандидатом на должность епископа, но тот предпочел отказаться от сана и отправился в пустыню, где проводил время в постоянной молитве и размышлениях.

Считалось, что на Златоуста все останавливается в росте – природа замирает. Как правило, в этот день всегда холодно. Говорят, что зима с этого дня устанавливает свои порядки. Очень важно было завершить все работы в полях и на огородах, чтобы земля отдыхала до весны.

В этот день обычно лепили пельмени. Чем больше налепишь и съешь – тем более удачным будет следующий год.

Народные приметы на 26 ноября

Если дождь 26 ноября идет, и вообще, в предыдущие дни также было ненастье – это сулит богатый урожай в следующем году.

Порывистый ветер 26 ноября затихает только к вечеру – в ближайшие дни можно ожидать потепления.

Звезды 26 ноября мерцают ярко – жди снежной и ветреной погоды.

Шум леса слышится – это предвещает несчастье.

Днем началась снежная буря – ночью будет мороз.

Деревья покрылись инеем – по приметам, будет урожайный год.

Любые осадки предвещают богатый урожай в следующем году.

Зайцы бегут из леса – будет стужа. Снег падает крупными хлопьями – будет легкий мороз.

Каркают вороны – ожидай оттепели.

Интересные и важные события в Украине и мире 26 ноября

В 1394 году Сеул стал столицей Кореи.

1944 - В Мукачево принят манифест о воссоединении Закарпатья с Советской Украиной.

1965 – запущен первый французский спутник Asterix.

2007 – официальный конец первой Фазы проекта Blue Brain.

Кто родился 26 ноября

В 1607 году родился Джон Гарвард, американский колонист, которому обязан своим существованием Гарвардский университет.

1857 – Фердинанд де Соссюр, швейцарский лингвист.

1883 – Михай Бабич, венгерский поэт.

1909 – Эжен Ионеско, румынский и французский драматург, один из основоположников театра абсурда.

1939 – Тина Тернер, американская певица и актриса.

1963 – Дмитрий Табачник, украинский политический и государственный деятель, историк.

Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.