27 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 27 августа в истории

27 августа отмечаем праздник Михея Тиховея Фото: Pixabay

Сегодня, 27 августа, 239-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 126 дней. Именинники – Аркадий, Феодосий (Федосий). В Украине отмечают День авиации, на Филиппинах отмечают Национальный день героев, а в Молдавии – День независимости.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 27 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 августа.

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27 августа: какой праздник и как провести этот день

27 августа в народе отмечается Михей Тиховей, который также имеет и другое название – Камнеклад. Праздник приурочен библейскому "малому" пророку Михею Морасфитянину, который первым предсказал разрушение Иудеи после прихода Мессии. В этот день заканчивался Успенский пост и начинался осенний мясоед, который был временем свадеб. Также верующие на Михея придерживаются определенных правил, чтобы оградить себя от беды и удержать достаток.

В Михеев день наши предки внимательно следили за поведением ветра и журавлей и таким образом могли определить погоду осенью, или же вовремя подготовиться к ненастью и разгулу стихии.

27 августа старались завершить все дела в поле, по хозяйству, в строительстве. Отметим, что отсюда у праздника и такое второе название. На Камнеклад древние зодчие получали своеобразный "профессиональны" праздник – к ним в этот день относились особенно почтительно и уважительно, старались угождать и угощали самым лучшим.

В день Тиховей существовали запреты, нарушать которые мало кто решался. 27 августа нельзя работать с тестом и делать выпечку, повышать голос и кричать, напиваться и буянить, рассказывать свои кошмары до захода солнца.

Приметы на 27 августа

Тихий ветер на Михея – осень будет сухой и солнечной;

Если сильный ветер – ждите непогоду;

Ясный день на Михея – предвестник ветряной осени;

Задуют ветра на Михея – сентябрь будет дождливый;

Северный ветер на Тиховея означает хороший урожай ржи.

27 августа: важные и интересные события в истории

1783 – Состоялся первый полет аэростата, наполненного летучим газом, над Парижем.

1855 – В Лондоне продемонстрирована походная кухня, на которой пищу для батальона приготовили, используя 21 кг дров вместо обычных 800 кг.

1875 – Французский химик Лекок де Буабодран открывает предсказанный Менделеевым элемент галлий.

1898 – Основан Киевский политехнический институт.

1900 – В Англии начали движение первые междугородние автобусы.

1908 – В Бельгии создан футбольный клуб "Андерлехт".

1912 – Эдгар Райс Берроуз опубликовал первый рассказ о приключениях Тарзана.

1934 – Принято постановление о запрете уничтожения зеленых насаждений в 50-километровой зоне вокруг Киева.

1946 – В Соединенных Штатах испытали автоматически катапультирующееся кресло пилота.

1955 – вышло в свет первое издание Книги рекордов Гиннесса.

1980 – число безработных в Великобритании превысило два миллиона человек.

2008 – девятибалльное землетрясение на Байкале.

Кто родился 27 августа

1770 – Георг Вильгельм Фридрих Гегель, немецкий философ ("Феноменология духа", "Наука логики", "Основы философии права").

1856 – Иван Франко, украинский писатель, поэт, ученый, публицист и деятель революционного движения (автор сборников "З вершин і низин", "Зів’яле листя", "Мій Ізмарагд").

1871 – Теодор Драйзер, американский писатель и общественный деятель (автор романов "Американская трагедия", "Финансист", "Дженни Герхардт", "Оплот").

1902 – Юрий Яновский, украинский писатель (автор романов "Майстер корабля", "Вершники", "Жива вода").

1941 – Богдан Ступка, актер театра и кино (сыграл в таких известных фильмах, как "Украденное счастье", "Огнем и мечом", "Черная рада", "Сердце на ладони" и других; министр культуры Украины в 1999-2001 годах).

1956 – Глен Мэтлок, британский рок-музыкант, бас-гитарист и автор песен Sex Pistols.

1983 – Джамала, украинская певица, победительница конкурса Евровидение-2016.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

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