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27 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 декабря в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:57
27 декабря – день Филимона
27 декабря – день Филимона
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

27 декабря – День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана, День спасателя в России, День апостола и евангелиста Иоанна и день Филимона. Именины – Николай, Илларион.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 27 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 декабря.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 27 декабря

По народному календарю 27 декабря – день Филимона. Существовало верование, что 27 декабря по земле гуляет нечистая сила, которую нужно как можно быстрее выгнать из мира людей. В противном случае темные силы никогда не покинут землю. Считалось, что нечисть не будет беспокоить хороших хозяев, поэтому 27 декабря следовало убирать в доме и наводить везде порядок.

Приметы на 27 декабря

  • Какая погода 27 декабря, таким будет и февраль.
  • Теплая погода 27 декабря, лето также будет теплым.
  • Ночью иней на Филимона – днем будет снег.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1831 – Чарльз Дарвин взошел на борт корабля "Бигль", чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.
  • 1945 – в Нью-Йорке представители 28 стран подписали соглашение о создании Международного валютного фонда.
  • 1978 – в Испании вступила в силу новая конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.
  • 1997 – введена в эксплуатацию станция метро "Печерская" в Киеве.
  • 2004 – зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 тысяч световых лет.

Кто родился 27 декабря

  • 1822 – Луи Пастер, французский химик и биолог.
  • 1901 – Марлен Дитрих, немецкая и американская актриса и певица.
  • 1934 – Лариса Латынина (Дирий), украинка, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр.
  • 1948 – Жерар Депардьё, французский актер ("Сирано де Бержерак", "Астерикс и Обеликс", "Миллион лет до нашей эры").
  • 1963 – Гаспар Ноэ, французский кинорежиссер и сценарист ("Необратимость", "Любовь").
  • 1966 – Уильям Скотт Голдберг, американский актер, рестлер, чемпион WWE.
  • 1971 – Сергей Бодров (погиб в 2002), российский актер, режиссер, сценарист ("Брат", "Восток-Запад", "Брат-2", "Сестры").
  • 1974 – Алена Винницкая, певица, бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра".

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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