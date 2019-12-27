27 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 декабря в истории
27 декабря – День сотрудника паспортно-визовой службы Кыргызстана, День спасателя в России, День апостола и евангелиста Иоанна и день Филимона. Именины – Николай, Илларион.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 27 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 декабря.
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По народному календарю 27 декабря – день Филимона. Существовало верование, что 27 декабря по земле гуляет нечистая сила, которую нужно как можно быстрее выгнать из мира людей. В противном случае темные силы никогда не покинут землю. Считалось, что нечисть не будет беспокоить хороших хозяев, поэтому 27 декабря следовало убирать в доме и наводить везде порядок.
Приметы на 27 декабря
- Какая погода 27 декабря, таким будет и февраль.
- Теплая погода 27 декабря, лето также будет теплым.
- Ночью иней на Филимона – днем будет снег.
- 1831 – Чарльз Дарвин взошел на борт корабля "Бигль", чтобы совершить путешествие, в ходе которого он сформулировал теорию эволюции.
- 1945 – в Нью-Йорке представители 28 стран подписали соглашение о создании Международного валютного фонда.
- 1978 – в Испании вступила в силу новая конституция, ознаменовавшая конец диктатуры Франко.
- 1997 – введена в эксплуатацию станция метро "Печерская" в Киеве.
- 2004 – зафиксирован взрыв сверхновой звезды на расстоянии около 50 тысяч световых лет.
- 1822 – Луи Пастер, французский химик и биолог.
- 1901 – Марлен Дитрих, немецкая и американская актриса и певица.
- 1934 – Лариса Латынина (Дирий), украинка, 9-кратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике, обладательница наибольшего числа олимпийских наград за всю историю Олимпийских игр.
- 1948 – Жерар Депардьё, французский актер ("Сирано де Бержерак", "Астерикс и Обеликс", "Миллион лет до нашей эры").
- 1963 – Гаспар Ноэ, французский кинорежиссер и сценарист ("Необратимость", "Любовь").
- 1966 – Уильям Скотт Голдберг, американский актер, рестлер, чемпион WWE.
- 1971 – Сергей Бодров (погиб в 2002), российский актер, режиссер, сценарист ("Брат", "Восток-Запад", "Брат-2", "Сестры").
- 1974 – Алена Винницкая, певица, бывшая солистка поп-группы "ВИА Гра".
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Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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