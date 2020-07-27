27 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 июля в истории

Какой сегодня праздник, 27 июля? День сони – в Финляндии, День ходулей. Апостола от 70-ти Акилы – в православном календаре. День Акилы и Онисима – в народном календаре. Именины празднуют: Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 июля.

27 июля: какой сегодня праздник Фото: pexels

День сони (Unikeonpaiva) – празднуется в Финляндии в честь католических святых, проспавших 200 лет в пещере.

– празднуется в Финляндии в честь католических святых, проспавших 200 лет в пещере. День ходулей (Walk on Stilts Day) – необычный праздник, отмечаемый любителями этого вида передвижения.

– необычный праздник, отмечаемый любителями этого вида передвижения. День вечной победы – празднуется в КНДР.

– празднуется в КНДР. День памяти погибших за независимость – чтится во Вьетнаме.

Какой сегодня праздник

27 июля православная церковь чтит Апостола от 70-ти Акилу. Также отмечает день памяти преподобных Никодима Святогорца и Стефана Махрищского. Проводит празднование "Елисаветградской" иконы Божией Матери.

В народе 27 июля почитают Акилу и Онисима. Считалось, что с этого периода начинают желтеть листья на деревьях, а на полях хозяйничают сильные ветра и грозы, от которых нужно уберечь урожай.

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Приметы на 27 июля

если на Акилу идут дожди – к богатому урожаю грибов .

спастись от грозы помогут заговоры.

а еще от грозы нельзя прятаться под высокими деревьями.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1827 – в России создано первое страховое общество.

1866 – проложен трансатлантический телеграфный кабель между Англией и Америкой.

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1900 – День рождения главного американского гамбургера.

1921 – в Канаде впервые был получен Фредерик инсулин.

2002 – во Львове произошла крупнейшая трагедия в истории мировых авиашоу, в результате падения самолета Су-27 погибло более 70 человек.

Кто родился 27 июля

1876 – Владимир Гиппиус, русский поэт Серебряного века,

1915 – Марио Дель Монако, итальянский оперный певец-тенор.

1923 – Масутацу Ояма, мастер карате, основатель стиля Кекусинкай.

1929 – Иван Гнатюк, украинский поэт, переводчик.

1936 – Марис Лиепа, советский артист балета.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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