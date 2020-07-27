27 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 июля в истории
Какой сегодня праздник, 27 июля? День сони – в Финляндии, День ходулей. Апостола от 70-ти Акилы – в православном календаре. День Акилы и Онисима – в народном календаре. Именины празднуют: Иван, Константин, Николай, Петр, Степан, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 июля.
- День сони (Unikeonpaiva) – празднуется в Финляндии в честь католических святых, проспавших 200 лет в пещере.
- День ходулей (Walk on Stilts Day) – необычный праздник, отмечаемый любителями этого вида передвижения.
- День вечной победы – празднуется в КНДР.
- День памяти погибших за независимость – чтится во Вьетнаме.
27 июля православная церковь чтит Апостола от 70-ти Акилу. Также отмечает день памяти преподобных Никодима Святогорца и Стефана Махрищского. Проводит празднование "Елисаветградской" иконы Божией Матери.
В народе 27 июля почитают Акилу и Онисима. Считалось, что с этого периода начинают желтеть листья на деревьях, а на полях хозяйничают сильные ветра и грозы, от которых нужно уберечь урожай.
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Приметы на 27 июля
- если на Акилу идут дожди – к богатому урожаю грибов .
- спастись от грозы помогут заговоры.
- а еще от грозы нельзя прятаться под высокими деревьями.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1827 – в России создано первое страховое общество.
- 1866 – проложен трансатлантический телеграфный кабель между Англией и Америкой.
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- 1900 – День рождения главного американского гамбургера.
- 1921 – в Канаде впервые был получен Фредерик инсулин.
- 2002 – во Львове произошла крупнейшая трагедия в истории мировых авиашоу, в результате падения самолета Су-27 погибло более 70 человек.
- 1876 – Владимир Гиппиус, русский поэт Серебряного века,
- 1915 – Марио Дель Монако, итальянский оперный певец-тенор.
- 1923 – Масутацу Ояма, мастер карате, основатель стиля Кекусинкай.
- 1929 – Иван Гнатюк, украинский поэт, переводчик.
- 1936 – Марис Лиепа, советский артист балета.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней
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