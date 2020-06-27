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27 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 июня в истории

Какой сегодня праздник, 27 июня? Всемирный день рыболовства, День микро-, малых и средних предприятий, День микробиома, День выпускника; Собор Дивеевских святых и пророка Елисея – в православном календаре, Елисей Гречкосей – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Владимир, Георгий, Елисей, Иосиф, Николай, Павел.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 июня 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 июня.

27 июня: какой сегодня праздник
27 июня: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Всемирный день рыболовства (Fishing Day) – отмечают рыбаки всего мира и любители рыбы, начиная с 1985 года.
  • День микро-, малых и средних предприятий (Micro-, Small and Medium-sized Enterprises Day) – праздник был основан в 2017 году под эгидой ООН и посвящен значимым в экономике стран предприятиям, на которых работает небольшое число людей.
  • Всемирный день микробиома (World Microbiome Day) – был учрежден для привлечения общественного внимания к научным исследованиям, улучшения знаний о мире микроорганизмов – бактерий, грибков и вирусов.
  • День выпускника – во многих школах в последние выходные июня ежегодно проводятся выпускные балы.

Какой сегодня праздник

27 июня в православной церкви отмечается Собор Дивеевских святых, а также чтится день памяти пророка Елисея, святителя Мефодия, патриарха Константинопольского.

В народе 27 июня вслед за Акулиной Гречишницей идет Елисей Гречкосей. В этот период крестьяне продолжали сеять гречиху, а еще освящали новую одежду, чтобы она приносила удачу своему хозяину.

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Приметы на 27 июня

  • дождь на Елисея – к сырой погоде на ближайшие полтора месяца.
  • если на Елисея сухая погода – хорошо сеять гречиху.
  • чтобы новая одежда была впрок, ее нужно освятить на Елисея.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1615 – в Европу завезен чай.
  • 1834 – открыт старейший в Украине Киевский университет.
  • 1910 – в России принято Столыпинское аграрное законодательство.

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  • 1931 – в США выдан патент Игорю Сикорскому на изобретение первого вертолета.
  • 1941 – созданы боевые реактивные установки БМ-13 ("Катюши").
  • 1964 – в Вашингтоне установлен памятник Тарасу Шевченко.
  • 1967 – в Англии установлен первый в мире банкомат по выдаче наличных денег.

Кто родился 27 июня

  • 1838 – Петер Пауль Маузер, немецкий конструктор и оружейник.
  • 1880 – Хелен Келлер, слепоглухая американская писательница и общественный деятель.
  • 1940 – Борис Хмельницкий, советский актер театра и кино, певец.
  • 1966 – Джей Джей Абрамс, американский режиссер, сценарист, продюсер ("Звездные войны" и др.)
  • 1975 – Тоби Магуайр, американский актер ("Человек-паук" и др.)

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июне 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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