27 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 марта в истории

Какой праздник 27 марта 2020 года? Всемирный день театра. В народном календаре 27 марта отмечается Венедиктов день. Именины празднуют Михаил и Ростислав.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 27 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 марта.

Всемирный день театра как праздник появился в 1961 году и был утвержден во время IX конгресса Международного института театра. В этот день в театрах многих стран мира проводятся различные театральные фестивали, праздничные постановки и показы лучших спектаклей.

Какой праздник 27 марта: что нельзя делать

В народном календаре 27 марта отмечается Венедиктов день. В этот день принято ухаживать за домашними животными, надевать на них обереги, приводить в порядок двор и огород.

27 марта – Венедиктов день Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Приметы и запреты на 27 марта

Если возьмешь в руки нож или другой острый предмет, то накликаешь на всю семью несчастье и сильные ссоры.

Если 27 мороз, то холодно будет еще неделю.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

27 марта нужно зеркала занавешивать тканью, так как зазеркалье вытягивает жизненную силу. И нельзя смотреть на себя в зеркало – заболеете.

Сны на 27 марта вещие. Даже те, которые снятся днем. Во сне можно увидеть своего врага.

Интересные и важные события в Украине и мире

1513 – испанский исследователь Хуан Понсе де Леон открыл Флориду.

1836 – в штате Огайо открыли первый храм мормонов.

1841 – в Нью-Йорке опробовали первую паровую пожарную машину на конной тяге.

1854 – в США Абрахам Гесснер запатентовал керосин.

1860 – житель Нью-Йорка М. Л. Бирн запатентовал штопор.

1893 – начала работу первая в мире телефонная компания "Александр Белл".

1918 – Молдавская Демократическая Республика вошла в состав королевства Румыния.

1928 – в Голландии выпущена первая в мире почтовая марка на футбольную тему.

1943 – Совнарком Украины принял постановление о создании литературного музея Тараса Шевченко.

1944 – в рижском гетто гестаповцы расстреляли 40 евреев, а в Каунасе фашисты убили около 2 тысяч евреев.

1964 – землетрясение на Аляске; погибли 118 человек.

1977 – на Канарских островах произошла крупнейшая по количеству жертв авиакатастрофа в истории. Погибли 583 человека.

1990 – в Лондоне, на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса.

1994 – в Германии впервые поднялся в воздух созданный совместными усилиями Великобритании, Германии, Испании и Италии истребитель "Еврофайтер-2000".

1998 – НАТО объявила о начале тренировок албанских пограничников для охраны границы с Югославией.

1999 – война НАТО против Югославии: югославские войска ПВО сбили американский штурмовик F-117 – первая в истории боевая потеря самолета, построенного по технологии стелс.

2008 – запуск ракеты-носителя "Космос-3М" и четвертого космического аппарата — немецкого спутника SAR-Lupe.

Кто родился 27 марта

1416 – Франциск из Паолы, итальянский священник, отшельник, католический святой, покровитель итальянских моряков.

1744 – Алексей Мусин-Пушкин, граф, нашедший "Слово о полку Игореве".

1765 – Франц Ксавер фон Баадер, немецкий врач и философ.

1781 – Александр Востоков (настоящая фамилия Остенек), филолог, поэт, первый издатель книги "Остромирово Евангелие".

1797 – Альфред де Виньи, французский писатель-романтик ("Моисей", "Потоп").

1824 – Иоганн Гитторф, немецкий физик, открывший ионы.

1845 – Вильгельм Конрад Рёнтген, немецкий физик, первый лауреат Нобелевской премии 1901 года.

1847 – Отто Валлах, немецкий химик, лауреат Нобелевской премии.

1857 – Карл Пирсон, английский математик, биохимик, философ.

1863 – Генри Ройс, английский промышленник, сэр, основатель компании "Роллс Ройс".

1868 – Патти Смит Хилл, американский детский педагог, сочинившая самую известную песенку США "Happy Birthday to You".

1879 – Эдвард Стайхен, один из наиболее влиятельных мастеров в истории фотографии.

1942 – Майкл Йорк, английский киноактер ("Кабаре").

1950 – Тони Бэнкс, английский рок-музыкант, клавишник группы Genesis.

1952 – Мария Шнайдер, французская киноактриса ("Последнее танго в Париже", "Калигула").

1963 – Квентин Тарантино – американский актер, сценарист, режиссер и продюсер ("Криминальное чтиво", "От заката до рассвета"), обладатель премии "Оскар".

1971 – Дэвид Култхард, британский автогонщик; с 1994 по 2008 годы – пилот "Формулы-1".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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