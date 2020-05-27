27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 мая в истории
Какой сегодня праздник, 27 мая? Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, День библиотек – в России и Кыргызстане, День защиты детей – в Нигерии и ЮАР, День матери – в Боливии. День святого Исидора – в православном календаре. Сидор огуречник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 мая.
- Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом (World Multiple Sclerosis Day) – ежегодно проводится в последнюю среду мая с 2009 года с целью распространения информации об этом заболевании центральной нервной системы, его профилактики и лечения.
- День матери – празднует Боливия
- День защиты детей – отмечается в Нигерии и ЮАР.
- День библиотек – празднуется в России и Кыргызстане.
27 мая православная церковь отмечает отдание праздника Пасхи, Предпразднество Вознесения Господня. Сегодня день памяти мученика Исидора Хиосского; блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца; святителя Никиты, затворника Печерского; мученика Максима Азийского. И празднуются Теребенская и Ярославская Печерская иконы Божией Матери.
В народе 27 мая отмечается Сидор огуречник или Бокогрей. Считалось, что после Сидора прекращают дуть холодные ветры, а еще прилетают ласточки.
Читайте также:Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине
Приметы на 27 мая
- Если на Сидора дует северный ветер – лето также будет холодным.
- Если на Сидора хорошая погода – можно сеять огурцы и лен.
- Одна ласточка весны не делает.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1753 – окончено строительство Андреевской церкви в Киеве.
- 1794 – императрица Екатерина ІІ основала город Одессу на месте татаро-турецкого поселения Хаджибей.
Читайте также:Когда Троица-2020 в Украине: дата праздника
- 1930 – американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеющуюся ленту – скотч.
- 1931 – швейцарцы О. Пикар и П. Кипфер осуществили первый в мире полет на стратостате.
- 1969 – основана рок-группа "Машина времени".
- 1877 – Айседора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина.
- 1922 – Кристофер Ли, английский актер и певец.
- 1960 – Александр Башлачев, русский поэт, рок-бард.
- 1990 – Колфер, Крис, американский актер.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное