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27 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 мая в истории

Какой сегодня праздник, 27 мая? Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом, День библиотек – в России и Кыргызстане, День защиты детей – в Нигерии и ЮАР, День матери – в Боливии. День святого Исидора – в православном календаре. Сидор огуречник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Иван, Леонтий, Макар, Максим, Марк, Никита, Петр, Тихон.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 27 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 мая.

27 мая: какой сегодня праздник
27 мая: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • Всемирный день борьбы с рассеянным склерозом (World Multiple Sclerosis Day) – ежегодно проводится в последнюю среду мая с 2009 года с целью распространения информации об этом заболевании центральной нервной системы, его профилактики и лечения.
  • День матери – празднует Боливия
  • День защиты детей – отмечается в Нигерии и ЮАР.
  • День библиотек – празднуется в России и Кыргызстане.

Какой сегодня праздник

27 мая православная церковь отмечает отдание праздника Пасхи, Предпразднество Вознесения Господня. Сегодня день памяти мученика Исидора Хиосского; блаженного Исидора, Христа ради юродивого, Ростовского чудотворца; святителя Никиты, затворника Печерского; мученика Максима Азийского. И празднуются Теребенская и Ярославская Печерская иконы Божией Матери.

В народе 27 мая отмечается Сидор огуречник или Бокогрей. Считалось, что после Сидора прекращают дуть холодные ветры, а еще прилетают ласточки.

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Приметы на 27 мая

  • Если на Сидора дует северный ветер – лето также будет холодным.
  • Если на Сидора хорошая погода – можно сеять огурцы и лен.
  • Одна ласточка весны не делает.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1753 – окончено строительство Андреевской церкви в Киеве.
  • 1794 – императрица Екатерина ІІ основала город Одессу на месте татаро-турецкого поселения Хаджибей.

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  • 1930 – американец Ричард Дрю запатентовал прозрачную клеющуюся ленту – скотч.
  • 1931 – швейцарцы О. Пикар и П. Кипфер осуществили первый в мире полет на стратостате.
  • 1969 – основана рок-группа "Машина времени".

Кто родился 27 мая

  • 1877 – Айседора Дункан, американская танцовщица, жена Сергея Есенина.
  • 1922 – Кристофер Ли, английский актер и певец.
  • 1960 – Александр Башлачев, русский поэт, рок-бард.
  • 1990 – Колфер, Крис, американский актер.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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