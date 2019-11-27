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27 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
27 ноября отмечаем День Филиппа Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
27 ноября отмечаем День Филиппа
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 27 ноября, 331-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 34 дня. Именинники – Григорий, Сергей, Федор, Филипп (Филипп). У православных христиан –День памяти святого апостола Филиппа, в Венесуэле – День авиации, в Испании – День учителя, в Таиланде – День здравоохранения.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 27 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 ноября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой праздник 27 ноября, что нельзя делать

27 ноября по народному календарю – День Филиппа. Существовал обычай, согласно которому, 27 ноября нужно было вынести еду для домового за пределы дома. Считалось, что он поможет сохранить скот в течение зимы. Волки на Филиппа становятся злыми, поэтому люди пытались 27 ноября держаться подальше от лесов и открытых местностей.

Утром люди обязательно шли в церковь, чтобы отдать оставшуюся еду бедным. Так как после Филиппова дня уже нельзя было замуж выходить, то девушки 27 ноября в церкви просили, чтобы в следующем году обязательно найти свою вторую половинку.

Приметы на 27 ноября

  • Если инея на Филипповки нет, а день в целом выдается теплым, то будет неурожай.
  • Если не сыграешь свадьбу до 27 ноября, то, согласно приметам, до следующего года семьи не создашь.
  • Пошел дождь на Филиппа – по приметам, можно надеяться на богатый урожай пшеницы.
  • Иней утром 27 ноября – в следующем году будет богатый урожай овса.
  • Ворона каркает 27 ноября – скоро будет оттепель Облачность или снегопад предвещают ненастный май.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 ноября

  • В 1895 году Альфред Нобель подписал свое завещание, по которому большая часть его состояния поступала в фонд Нобелевской премии.
  • 1914 – создана крупнейшая еврейская благотворительная организация Джойнт.
  • 1918 – основана Национальная Академия Наук Украины.
  • 1920 – началось Слуцкое восстание в защиту независимости Беларуси.
  • 1989 – взрыв Boeing 727 над Боготой, погибли 110 человек. Теракт был организован по указанию наркобарона Пабло Эскобара.

Кто родился 27 ноября

  • В 1701 году родился Андерс Цельсий, шведский астроном, геолог и метеоролог.
  • 1754 – Георг Форстер, немецкий писатель, этнограф, политик и путешественник.
  • 1874 – Хаим Вейцман, первый президент Израиля.
  • 1918 – Борис Патон, украинский ученый-металлург, президент АН Украины, первый Герой Украины.
  • 1940 – Брюс Ли, гонконгский и американский актер и режиссер, мастер восточных единоборств.
  • 1960 – Юлия Тимошенко, политик, бывший премьер-министр Украины.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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