27 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 октября в истории
27 октября – 300-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 65 дней. Именинники – Николай, Назар, Параскева. Всемирный день аудиовизуального наследия, в Туркменистане отмечают День независимости, в Новой Зеландии – День труда, в Сент-Винсент и Гренадины – День нации. В Украине – День автомобилиста 2019.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 27 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 октября.
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По народному календарю 27 октября – день Прасковьи. Прасковью часто называют Грязницей, потому что в этот день портится погода и идут сильные дожди. На Прасковью люди задабривали домового – для него во дворе на ночь оставляли пищу. Считалось, что домовой защищает домашний скот от болезней, поэтому с ним нужно иметь хорошие отношения. Также 27 октября запрещалось громко смеяться и женщинам расчесывать волосы, чтобы не навлечь на себя несчастье.
Приметы на 27 октября
- Сильный дождь на Прасковью – вскоре выпадет сильный снег.
- Громко кричат вороны – будет оттепель.
- Снег лежит на Прасковью – в мае будет сильная непогода.
- 1662 – Франция купила у английского короля Карл II город Дюнкерк.
- 1873 – американец Джезеф Глидден получил патент на изобретение колючей проволоки.
- 1895 – завершено строительство первой линии Транссибирской железнодорожной магистрали – самой длинной железной дороги в СВВТ.
- 1951 – впервые при лечении рака использована радиация.
- 1982 – Китайская Народная Республика объявила, что ее численность населения превысила один миллиард жителей.
- 1984 – вступила в строй Байкало-Амурская магистраль.
- 1782 – известный английский мореплаватель и первооткрыватель Джеймс Кук.
- 1782 – итальянский скрипач и композитор Никколо Паганини.
- 1811 – изобретатель швейной машинки, промышленник Айзек Зингер.
- 1855 – известный российский биолог-селекционер Иван Мичурин.
- 1858 – 26-й президент США Теодор Рузвельт.
- 1944 – российский актер Николай Караченцов.
- 1970 – украинская спортсменка Руслана Таран.
- 1978 – известная скрипачка Ванесса Мэй.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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