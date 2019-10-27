27 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 октября в истории

По народному календарю 27 октября – день Прасковьи Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

27 октября – 300-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 65 дней. Именинники – Николай, Назар, Параскева. Всемирный день аудиовизуального наследия, в Туркменистане отмечают День независимости, в Новой Зеландии – День труда, в Сент-Винсент и Гренадины – День нации. В Украине – День автомобилиста 2019.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 27 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 27 октября.

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Какой православный праздник 27 октября и что нельзя делать

По народному календарю 27 октября – день Прасковьи. Прасковью часто называют Грязницей, потому что в этот день портится погода и идут сильные дожди. На Прасковью люди задабривали домового – для него во дворе на ночь оставляли пищу. Считалось, что домовой защищает домашний скот от болезней, поэтому с ним нужно иметь хорошие отношения. Также 27 октября запрещалось громко смеяться и женщинам расчесывать волосы, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Приметы на 27 октября

Сильный дождь на Прасковью – вскоре выпадет сильный снег.

Громко кричат вороны – будет оттепель.

Снег лежит на Прасковью – в мае будет сильная непогода.

Интересные и важные события в Украине и мире 27 октября

1662 – Франция купила у английского короля Карл II город Дюнкерк.

1873 – американец Джезеф Глидден получил патент на изобретение колючей проволоки.

1895 – завершено строительство первой линии Транссибирской железнодорожной магистрали – самой длинной железной дороги в СВВТ.

1951 – впервые при лечении рака использована радиация.

1982 – Китайская Народная Республика объявила, что ее численность населения превысила один миллиард жителей.

1984 – вступила в строй Байкало-Амурская магистраль.

Кто родился 27 октября

1782 – известный английский мореплаватель и первооткрыватель Джеймс Кук.

1782 – итальянский скрипач и композитор Никколо Паганини.

1811 – изобретатель швейной машинки, промышленник Айзек Зингер.

1855 – известный российский биолог-селекционер Иван Мичурин.

1858 – 26-й президент США Теодор Рузвельт.

1944 – российский актер Николай Караченцов.

1970 – украинская спортсменка Руслана Таран.

1978 – известная скрипачка Ванесса Мэй.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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