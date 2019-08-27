28 августа: какой праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 28 августа в истории

28 августа отмечаем Успение Пресвятой Богородицы 2019 Фото: Depositphotos

28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 2019. Также в этот день заканчивается Успенский пост, который длился две недели.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 28 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 августа.

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Успение Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать

Православная церковь относит Успение к числу двунадесятых праздников – 12 самых важных праздников после Пасхи. В этот праздник в православных церквях проходят торжественные богослужения. Предшествует Успению достаточно строгий Успенский пост продолжительностью в две недели. Принято было освящать на Успение, 28 августа, колосья и семена. После этого люди вскладчину организовывали пиры, угощали бедных и нищих, пекли пироги.

На день Успения приходилось окончание жатвы хлебов, а сам праздник посвящался Земле-кормилице. В этот день нельзя было ходить босиком по земле, а также обрабатывать ее острым инвентарем: кольями, лопатами

Приметы на 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы 2019

Какая погода на Успение, такой будет и осень.

Радуга 28 августа обещала теплую осень.

Дождь на Пречистую – дожди всю осень.

28 августа: важные и интересные события в истории

1797 – Америка согласилась платить Тунису выкуп за то, чтобы американские корабли могли свободно ходить в Средиземном море, не боясь пиратов.

1883 – Британская империя отменила рабство.

1936 – основана японская компания "Тойота".

1936 – в Италии открыт Национальный автодром, который является местом проведения Гран-при Италии в гонках "Формулы-1".

1941 – в СССР ликвидировано Автономную республику немцев Поволжья и депортировано более четырехсот тысяч местных жителей в Сибирь и Среднюю Азию.

1966 – лондонский суд официально принял решение о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы.

1985 – украинского поэта Василия Стуса отправили в лагерь для политзаключенных, где он впоследствии скончался.

2000 – в Лондоне состоялся самый большой уличный праздник Европы – Ноттинг-Хильський карнавал.

Кто родился 28 августа

1749 – немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете.

1877 – один из основателей компании "Ролллс Ройс" Чарльз Стюарт Роллс.

1882 – первая в мире женщина-директор зоопарка в Сан-Диего Белль Бенчли.

1922 – украинская писательница Мария Лисовская.

1925 – российский писатель-фантаст Аркадий Стругацкий.

1948 – актриса Наталья Гундарева.

1965 – канадская исполнительница Шанайя Твейн.

1969 – американский актер Джейсон Пристли.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

Все подробности в спецтеме Летние праздники 2019

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