28 августа: какой праздник и что ни в коем случае нельзя делать
Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 28 августа в истории
28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 2019. Также в этот день заканчивается Успенский пост, который длился две недели.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 28 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 августа.
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Православная церковь относит Успение к числу двунадесятых праздников – 12 самых важных праздников после Пасхи. В этот праздник в православных церквях проходят торжественные богослужения. Предшествует Успению достаточно строгий Успенский пост продолжительностью в две недели. Принято было освящать на Успение, 28 августа, колосья и семена. После этого люди вскладчину организовывали пиры, угощали бедных и нищих, пекли пироги.
На день Успения приходилось окончание жатвы хлебов, а сам праздник посвящался Земле-кормилице. В этот день нельзя было ходить босиком по земле, а также обрабатывать ее острым инвентарем: кольями, лопатами
Приметы на 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы 2019
- Какая погода на Успение, такой будет и осень.
- Радуга 28 августа обещала теплую осень.
- Дождь на Пречистую – дожди всю осень.
- 1797 – Америка согласилась платить Тунису выкуп за то, чтобы американские корабли могли свободно ходить в Средиземном море, не боясь пиратов.
- 1883 – Британская империя отменила рабство.
- 1936 – основана японская компания "Тойота".
- 1936 – в Италии открыт Национальный автодром, который является местом проведения Гран-при Италии в гонках "Формулы-1".
- 1941 – в СССР ликвидировано Автономную республику немцев Поволжья и депортировано более четырехсот тысяч местных жителей в Сибирь и Среднюю Азию.
- 1966 – лондонский суд официально принял решение о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы.
- 1985 – украинского поэта Василия Стуса отправили в лагерь для политзаключенных, где он впоследствии скончался.
- 2000 – в Лондоне состоялся самый большой уличный праздник Европы – Ноттинг-Хильський карнавал.
- 1749 – немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете.
- 1877 – один из основателей компании "Ролллс Ройс" Чарльз Стюарт Роллс.
- 1882 – первая в мире женщина-директор зоопарка в Сан-Диего Белль Бенчли.
- 1922 – украинская писательница Мария Лисовская.
- 1925 – российский писатель-фантаст Аркадий Стругацкий.
- 1948 – актриса Наталья Гундарева.
- 1965 – канадская исполнительница Шанайя Твейн.
- 1969 – американский актер Джейсон Пристли.
Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.
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