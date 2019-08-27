Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

28 августа: какой праздник и что ни в коем случае нельзя делать

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 28 августа в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:22
28 августа отмечаем Успение Пресвятой Богородицы 2019
28 августа отмечаем Успение Пресвятой Богородицы 2019
Фото: Depositphotos

28 августа православные христиане отмечают Успение Пресвятой Богородицы 2019. Также в этот день заканчивается Успенский пост, который длился две недели.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 28 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 августа.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Успение Пресвятой Богородицы 2019: что нельзя делать

Православная церковь относит Успение к числу двунадесятых праздников – 12 самых важных праздников после Пасхи. В этот праздник в православных церквях проходят торжественные богослужения. Предшествует Успению достаточно строгий Успенский пост продолжительностью в две недели. Принято было освящать на Успение, 28 августа, колосья и семена. После этого люди вскладчину организовывали пиры, угощали бедных и нищих, пекли пироги.

На день Успения приходилось окончание жатвы хлебов, а сам праздник посвящался Земле-кормилице. В этот день нельзя было ходить босиком по земле, а также обрабатывать ее острым инвентарем: кольями, лопатами

Приметы на 28 августа – Успение Пресвятой Богородицы 2019

  • Какая погода на Успение, такой будет и осень.
  • Радуга 28 августа обещала теплую осень.
  • Дождь на Пречистую – дожди всю осень. 

28 августа: важные и интересные события в истории

  • 1797 – Америка согласилась платить Тунису выкуп за то, чтобы американские корабли могли свободно ходить в Средиземном море, не боясь пиратов.
  • 1883 – Британская империя отменила рабство.
  • 1936 – основана японская компания "Тойота".
  • 1936 – в Италии открыт Национальный автодром, который является местом проведения Гран-при Италии в гонках "Формулы-1".
  • 1941 – в СССР ликвидировано Автономную республику немцев Поволжья и депортировано более четырехсот тысяч местных жителей в Сибирь и Среднюю Азию.
  • 1966 – лондонский суд официально принял решение о разводе принца Чарльза и принцессы Дианы.
  • 1985 – украинского поэта Василия Стуса отправили в лагерь для политзаключенных, где он впоследствии скончался.
  • 2000 – в Лондоне состоялся самый большой уличный праздник Европы – Ноттинг-Хильський карнавал.

Кто родился 28 августа

  • 1749 – немецкий поэт Иоганн Вольфганг Гете.
  • 1877 – один из основателей компании "Ролллс Ройс" Чарльз Стюарт Роллс.
  • 1882 – первая в мире женщина-директор зоопарка в Сан-Диего Белль Бенчли.
  • 1922 – украинская писательница Мария Лисовская.
  • 1925 – российский писатель-фантаст Аркадий Стругацкий.
  • 1948 – актриса Наталья Гундарева.
  • 1965 – канадская исполнительница Шанайя Твейн.
  • 1969 – американский актер Джейсон Пристли.

Напомним, ранее мы писали о выходных днях и праздниках в августе 2019 года в Украине. Кроме того, "Сегодня" рассказывали, когда будут Спасы в 2019 году: точные даты любимых летних праздников.

Все подробности в спецтеме Летние праздники 2019

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Успение Пресвятой Богородицы 2019: поздравления в картинках и прозе Последняя неделя Успенского поста 2019: как просить прощения и говорить спасибо Успение Пресвятой Богородицы 2019: дата, история и традиции праздника
видео праздник приметы обычаи Успение Пресвятой Богородицы этот день в истории
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

"Написала прощальные письма": Лайма Вайкуле о смертельной болезни
Велосипедистка дня: хипстер с роскошной фигурой Полин Перрин
Велосипедистка дня: хипстер с роскошной фигурой Полин Перрин
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Кого унес 2019 год: 7 звезд, которых мы будем вспоминать
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й
Колбаса может вызвать опасную инфекцию. Умирает каждый 5-й

Популярные статьи

Сегодня, 11:17Шоу-бизнес

Павел Зибров женился: стала известна стоимость свадьбы и другие подробности

Сегодня, 08:42Fun

Свекровь рассмешила молодоженов "пошлым подарком" на свадьбу: фото

Сегодня, 06:00Психология

Гороскоп на 27 августа: все знаки зодиака

Вчера, 16:57Шоу-бизнес

Павел Зибров женился в третий раз: фото

Вчера, 07:56Fun

26 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 01:07Шоу-бизнес

"Просто бомба": MARUV зажгла в первом эфире "Танців з зірками"

Вчера, 00:29Шоу-бизнес

"Танці з зірками": как прошел первый выпуск шоу

25 августаШоу-бизнес

"Марш домой!": Потап резко отреагировал на откровенные фото Каменских

25 августаШоу-бизнес

Это официально: стало известно, кого сыграет Кит Харингтон в новом фильме Marvel

25 августаШоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": полный список звездных участников

25 августаТехно

За полцены: Nokia захватят сети 5G дешевыми смартфонами

25 августаТехно

Как получить бесплатно платные приложения: ТОП-3 способа

25 августаПсихология

Гороскоп на неделю 25-31 августа для всех знаков зодиака

25 августаFun

25 августа: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

25 августаШоу-бизнес

Знаменитый российский актер попал в реанимацию после употребления алкоголя

24 августаАфиша

Алан Бадоев о Шествии Достоинства: "Это был вызов для всей моей команды"

Новости партнеров

"Если бы не он, россияне до сих пор бы сидели и ели макароны"
Курникова и Иглесиас поставили точку в отношениях
Курникова и Иглесиас поставили точку в отношениях
“Более удачная версия Фоменко”: Мария Голубкина показала сына
“Более удачная версия Фоменко”: Мария Голубкина показала сына
7 несъедобных вещей, которые следует хранить в холодильнике
7 несъедобных вещей, которые следует хранить в холодильнике
Блюдо для бедных: Олег Винник неприятно удивил поклонников
Блюдо для бедных: Олег Винник неприятно удивил поклонников
Первая помощь: 7 распространенных ошибок, которые совершают все
Первая помощь: 7 распространенных ошибок, которые совершают все
Веские причины качать руки каждый день
Веские причины качать руки каждый день
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле
Капсульные отели – ответ на дороговизну туризма в Израиле