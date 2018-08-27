28 августа: какой сегодня праздник, обычаи и традиции

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 28 августа в истории

Сегодня – 28 августа. Фото: pixabay

Сегодня 240-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 125 дней. 28 августа православные христиане отмечают Успения (кончины) Пресвятой Богородицы. Также 28 августа отмечается День Тернополя.

Какой православный праздник отмечаем 28 августа 2018 года

Православная церковь относит Успение к числу двунадесятых праздников – 12 самых важных праздников после Пасхи. Предшествует Успению достаточно строгий Успенский пост продолжительностью в две недели. Принято было освящать на Успение, 28 августа, колосья и семена. После этого люди вскладчину организовывали пиры, угощали бедных и нищих, пекли пироги.

Важные и интересные события 28 августа в истории

В 1797 году Америка согласилась платить выкуп Тунису, чтобы прекратилось пиратство в отношении американских кораблей в Средиземном море.

В 1883-м году в Британской империи запрещено рабство.

В 1933-м году английская полиция впервые использовала радио для поимки преступника.

1936-й год – в Японии была основана компания Toyota.

1936-й год – в Италии открыт Национальный автодром. Гоночная трасса, расположенная рядом с королевским парком "Монца" уже давно стала легендарной, она является местом проведения Гран-при Италии в гонках "Формулы-1".

В 1985 году украинский поэт, диссидент Василий Стус направлен в концлагерь для политзаключенных, где объявил голодовку и вскоре умер.

В 1994-мгоду после 290 лет использования в России были изъяты из обращения копейки.

2000 год – в Лондоне началось всего уличный праздник Европы – Ноттинг-Хильський карнавал.

Кто родился 28 августа

В 1749-м Иоганн Вольфганг Гете – немецкий поэт, мыслитель ("Фауст", "Страдания юного Вертера").

В 1877-м году родился Чарльз Стюарт Роллс – английский автомобилист, авиатор, один из основателей компании "Роллс Ройс". В июня 1910 года первым пересек Ла-Манш на самолете туда и обратно без посадки.

1890 год – родился Дмитрий Загул, украинский поэт-символист, литературовед, критик, публицист, переводчик, педагог, общественный деятель.

1882 год – Белль Бенчли, американка, которая стала первой в мире женщиной-директором зоопарка в Сан-Диего.

В 1948 году родилась Наталья Гундарева, актриса театра и кино.

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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