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28 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 декабря в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:57
28 декабря – день Трифона
28 декабря – день Трифона
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

В субботу, 28 декабря, отмечаем Международный день кино. Именины – Павел, Александр, Василий, Илларион, Степан, Сусанна и Трифон. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 28 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 декабря.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

  • Международный день кино – в парижском кафе на бульваре Капуцинов братья Люмьеры представили широкой публике первый в мире короткометражный фильм "Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота". Это был первый фильм в истории кинематографа, за просмотр которого зрители платили деньги.

Какой праздник 28 декабря

По народному календарю 28 декабря – день Трифона. Его считали покровителем моряков, поэтому 28 декабря все, кто имел отношение к морскому делу, молились святому и просили о защите.

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День на Трифона начинал становиться длиннее, но существовал обычай "помогать" солнцу в борьбе с силами тьмы. Так, 28 декабря, чтобы отогнать от дома нечистую силу, которая не дает солнечным лучам достичь земли, нужно было вынести во двор горячие угли. Их бросали в снег и читали при этом специальный заговор.

Народные приметы на 28 декабря

  • Какая погода на Трифона, таким будет март.
  • Синицы 28 декабря громко чирикают – скоро будут сильные морозы.
  • Много снега на Трифона – летом сильной жары не будет.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1869 – американец Уильям Финли Семпл из штата Огайо запатентовал жевательную резинку.
  • 1895 – в индийском салоне "Гранд-кафе" на бульваре Капуцинов (Париж, Франция) состоялся публичный показ "Синематографа братьев Люмьер", что ознаменовало рождение кинематографа.
  • 1895 – немецкий физик Рентген в Вюрцбурге впервые объявил об открытии рентгеновских лучей.
  • 1908 – на юге Италии произошло крупнейшее из документально зафиксированных в Европе землетрясение. По разным данным погибло 160-250 тысяч человек.
  • 1942 – в ходе Второй мировой войны японская авиация начала бомбардировки города Калькутта (Индия).
  • 1983 – создан Шацкий национальный природный парк.
  • 1991 – Независимость Украины признали Италия, Индонезия, Иордания, Оман, Сирия, Япония.
  • 1999 – в Туркменистане приняли закон, согласно которому Сапармурат Ниязов стал пожизненным президентом страны.

Кто родился 28 декабря

  • 1856 – Вудро Вильсон, 28-й президент США.
  • 1866 – Даниил Заболотный, микробиолог, основоположник русской эпидемиологии.
  • 1885 – Владимир Татлин, живописец, график, скульптор, дизайнер, художник театра, архитектор. Один из самых ярких представителей украинского авангарда, родоначальник конструктивизма.
  • 1903 – Нейман Джон, математик, разработчик первых ЭВМ (электронная вычислительная машина).
  • 1929 – Терри Савчук, легендарный канадский вратарь, один из лучших голкиперов за всю историю NHL, четырехкратный обладатель приза Везина, как лучшему вратарю лиги.
  • 1944 – Кери Маллис, американский биохимик, лауреат Нобелевской премии по химии 1993 года, которую он разделил с Майклом Смитом.
  • 1951 – Наталья Витренко, украинский политик, председатель прогрессивных социалистов.
  • 1954 – Дензел Гейз Вашингтон, американский актер ("Великолепная семерка", "Два ствола").
  • 1968 – Иван Андрусяк, украинский поэт и детский писатель ("Депресивний синдром", "Отруєння голосом", "Храбуст").
  • 1981 – Сиена Миллер, фотомодель, американская киноактриса "Тайны города", "Запретная любовь", "Хиппи Хиппи Шейк".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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