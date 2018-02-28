28 февраля: какой сегодня праздник

Узнайте о главных праздниках и событиях 28 февраля в истории

Сайт "Сегодня" рассказывает о самых важных событиях, а также праздниках, которые имели место в истории 28 февраля.

Ранее мы писали о выходных дней на 8 марта: когда отдыхают, а когда работают украинцы.



Какой праздник 28 февраля февраля

28-й день года по григорианскому календарю – до окончания года осталось 337 дней. Именинники – Гавриил, Иван, Павел, Прохор. Международный день мобилизации против ядерной войны, а в Руанде отмечают День демократии (1961), в Армении – День армии.

Международный день редких заболеваний

По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году – 29 февраля – официально получил статус Международного дня редких заболеваний (Rare Disease Day). В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля. Его цель – привлечь внимание общественности к проблемам людей, больных редкими заболеваниями, а также повысить осведомленность в редких болезнях и их влиянии на жизнь людей.

Празднование в честь Виленской иконы Божией Матери

Виленская икона Божией Матери написана святым евангелиста Лукой. Празднование иконе совершаются 27 апреля и в честь перенесения иконы в Вильно в 1495 году (Вильнюс, польск. Wilno, до 1939 года официальное русское название – Вильно) – 28 февраля по новому стилю. Виленская икона Божией Матери была родовой святыней греческих императоров в Константинополе.

Интересные события 28 февраля

В 1820 году российская кругосветная экспедиция под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева на шлюпах "Восток" и "Мирный" открыла Антарктиду.

В 1855 году по Панамском железной дороги от Атлантического до Тихого океана прошел первый локомотив.

В 1921 в Париже открыт символический монумент Неизвестному солдату (памятник воинам, погибшим в Первой мировой войне) в виде Триумфальной арки.

В 1935 году Исландия стала первой западной державой, которая легализовала медицинские аборты.

В 1992-м Верховная Рада утвердила национальный сине-желтый флаг как государственный флаг Украины.

В 2002 в финале Кубка чемпионов Содружества футболисты киевского "Динамо" обыграли московский "Спартак" со счетом 4: 3.

Кто родился в этот день

В 1611 году родился Гевелий, польский астроном, автор первых карт Луны ("Селенография или описание Луны").

В 1887 году родился Артур Рубинштейн, американский пианист польского происхождения.

В 1907 году родился Василий Николаевич Ремесло, украинский селекционер, академик.

В 1938 году родился Леонид Жаботинский, украинский спортсмен, тяжелоатлет, двукратный Олимпийский чемпион (1964, 1968), чемпион мира (1964-66, 1968) и Европы (1966, 1968), неоднократный рекордсмен мира (1963-74), писатель ("Стиль и сердце").

В 1951 году родился Леонид Каденюк, украинский космонавт, первый космонавт независимой Украины ("Колумбия", 1997).

В 1955 году родился Николя Саркози (Саркози где Надь-Боча), французский государственный и политический деятель, президент Франции.

В 1968 году родился Фрэнк Дарабонт, американский кинорежиссер, сценарист продюсер венгерского происхождения ("Побег из Шоушенка", "Зеленая миля", "Ходячие мертвецы").

В 1978 году родился Джанлуиджи Буффон, итальянский футболист, голкипер; чемпион мира (2006).

В 1981 году родился Элайджа Вуд, американский актер ("Хороший сын", "Флиппер", "Всегда молодой", "Назад в будущее").

Напомним. ранее мы писали, Кириллов день: какой праздник 27 февраля.