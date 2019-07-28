28 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 июля в истории

28 июля отмечаем День крещения Киевской Руси Фото: Pixabay

Сегодня, 28 июля, 209-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 156 дней. Именинники – Василий, Владимир. День крещения Киевской Руси – Украины, Всемирный день борьбы с гепатитом, в Перу отмечают День независимости, а в Сан-Марино – День победы над фашизмом.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 28 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 июля.

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28 июля: какой сегодня праздник и как провести этот день

28 июля – знаменательный праздник крещения Киевской Руси, который на государственном уровне был установлен в 2008 году. Христианизацию Руси начал великий князь Владимир, которого в ряде источников называют не иначе, как Владимир Красное Солнышко. А если учесть, что, согласно народным верованиям, солнце в этот день светит особенно ярко, то неудивительно, что именно сейчас, 28 июля, вспоминают о князе и крещении Руси. Женщинам в этот день полагалось хорошо отдохнуть. В поле и вовсе не стоило выходить, поскольку считали, что там разгуливает нечистая сила.

Говорили, что если 28 июля устанавливается солнечная погода – это настоящее счастье и удача, ведь именно сейчас солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье. Однако даже теплая погода 28 июля не останавливает приближение осени, что очень чувствуется и даже заметно, если обратить внимание на природу вокруг. Например, начинают желтеть листья у липы, а в лесу появляется все больше и больше грибов, особенно, подосиновиков и белых.

Приметы на 28 июля

Нельзя жать – примета к тому, что увидишь дурное предзнаменование.

28 июля солнечные лучи обладают целительной силой.

Выходить в поле на Улиту – плохой знак.

28 июля: интересные и важные события в истории

1741 – Витус Беринг на своем корабле доплыл до берегов Аляски.

1851 – сделана первая в мире фотография солнечного затмения.

1858 – впервые были использованы для идентификации человеческие отпечатки пальцев.

1858 – была впервые проведена аэрофотосъемка с высоты аэростата.

1862 – в американском штате Монтана найдено золото, это стало началом золотой лихорадки.

1914 – началась Первая мировая война.

1944 – во время Второй мировой войны от фашистов освобожден город Брест.

1980 – состоялись многотысячные похороны Владимира Высоцкого в Москве.

1991 – был организован Союз офицеров Украины.

Кто родился 28 июля

1923 – Масутацу Ояма, знаменитый мастер карате, основатель стиля Кёкусинкай.

1925 – Барух Бламберг, американский химик, открывший вирус гепатита B.

1929 – Иван Гнатюк, украинский поэт, переводчик.

1936 – Марис Лиепа, известный советский артист балета.

1943 – Ричард Райт, английский музыкант, участник группы Pink Floyd.

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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