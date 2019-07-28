28 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 июля в истории
Сегодня, 28 июля, 209-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 156 дней. Именинники – Василий, Владимир. День крещения Киевской Руси – Украины, Всемирный день борьбы с гепатитом, в Перу отмечают День независимости, а в Сан-Марино – День победы над фашизмом.
"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 28 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 июля.
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28 июля – знаменательный праздник крещения Киевской Руси, который на государственном уровне был установлен в 2008 году. Христианизацию Руси начал великий князь Владимир, которого в ряде источников называют не иначе, как Владимир Красное Солнышко. А если учесть, что, согласно народным верованиям, солнце в этот день светит особенно ярко, то неудивительно, что именно сейчас, 28 июля, вспоминают о князе и крещении Руси. Женщинам в этот день полагалось хорошо отдохнуть. В поле и вовсе не стоило выходить, поскольку считали, что там разгуливает нечистая сила.
Говорили, что если 28 июля устанавливается солнечная погода – это настоящее счастье и удача, ведь именно сейчас солнечные лучи являются самыми полезными, поскольку дарят силу и здоровье. Однако даже теплая погода 28 июля не останавливает приближение осени, что очень чувствуется и даже заметно, если обратить внимание на природу вокруг. Например, начинают желтеть листья у липы, а в лесу появляется все больше и больше грибов, особенно, подосиновиков и белых.
Приметы на 28 июля
- Нельзя жать – примета к тому, что увидишь дурное предзнаменование.
- 28 июля солнечные лучи обладают целительной силой.
- Выходить в поле на Улиту – плохой знак.
1741 – Витус Беринг на своем корабле доплыл до берегов Аляски.
1851 – сделана первая в мире фотография солнечного затмения.
1858 – впервые были использованы для идентификации человеческие отпечатки пальцев.
1858 – была впервые проведена аэрофотосъемка с высоты аэростата.
1862 – в американском штате Монтана найдено золото, это стало началом золотой лихорадки.
1914 – началась Первая мировая война.
1944 – во время Второй мировой войны от фашистов освобожден город Брест.
1980 – состоялись многотысячные похороны Владимира Высоцкого в Москве.
1991 – был организован Союз офицеров Украины.
1923 – Масутацу Ояма, знаменитый мастер карате, основатель стиля Кёкусинкай.
1925 – Барух Бламберг, американский химик, открывший вирус гепатита B.
1929 – Иван Гнатюк, украинский поэт, переводчик.
1936 – Марис Лиепа, известный советский артист балета.
1943 – Ричард Райт, английский музыкант, участник группы Pink Floyd.
Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.
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