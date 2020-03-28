Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

28 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 марта в истории

Инна Петрова
Сегодня, 08:40

Какой праздник 28 марта 2020 года? Александров день. В народном календаре 28 марта именины празднуют Александр, Трофим, Юлиан.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 28 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 марта.

  • Александров день православные христиане в этот день почитают священномученика Александра, иерея в Сиде, который во время гонений при императоре Аврелиане (270-275) пострадал за христианскую веру.
  • Час Земли. Дата этого праздника уникальна для каждого года. В 2020 году событие выпало на 28 марта. Час Земли – это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

6 февраля – Час Земли
6 февраля – Час Земли
Фото: Instagram

Какой праздник 28 марта: что нельзя делать

В Александров день нельзя выбрасывать мусор и перебирать вещи. 28 марта постарайтесь быть экономными, если хотите, чтобы и в дальнейшем удача помогала вам во всех делах.

Приметы и запреты на 28 марта:

  • Если прилетел жаворонок – это к теплу.
  • По поверью, в Александров день нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников.
  • Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката, будет ненастье.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1891 — состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.
  • 1910 — в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.
  • 1917 — впервые заседанием Центральной Рады руководил Михаил Сергеевич Грушевский.
  • 1935 — в Канаде запретили радиорекламу по воскресеньям.
  • 1964 — Лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы The Beatles станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в их экспозиции.
  • 1976 — польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич начала из Лас-Пальмаса первое женское одиночное кругосветное плавание на бермудской шлюпе "Мазурек".
  • 2008 — Украинская Википедия достигла предела в 100 000 статей.

Кто родился 28 марта

  • 1483 — Рафаэль Санти (умер в 1520), итальянский художник и архитектор.
  • 1868 — Максим Горький (умер в 1936), советский писатель (пьесы: "Мещане", "На дне", романы: "Трое", "Мать").
  • 1912 — Марина Раскова (умерла в 1943), летчица-штурман.
  • 1921 — Дерк Богард (умер в 1999), английский актер ("Несчастный случай", "Ночной портье").
  • 1925 — Дмитрий Гнатюк (умер в 2016), украинский певец (баритон), главный режиссер Киевского театра оперы и балета (с 1988 года), депутат Верховной Рады.
  • 1925 — Иннокентий Смоктуновский (умер в 1994), актер театра и кино ("Берегись автомобиля", "Гений").
  • 1933 — Александр Митта, кинорежиссер, сценарист ("Экипаж").
  • 1948 — Дайан Уист, американская актриса, обладательница двух "Оскаров" ("Эдвард руки-ножницы", "Гнев").
  • 1970 — Винс Вон, американский актер, продюсер и сценарист ("Поцелуй на удачу", "Тусовщики", "Секс в большом городе").
  • 1981 — Джулия Стайлз, американская актриса ("Идентификация Борна", "Мальчишник").
  • 1986 — Леди Гага, американская певица.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Родительская суббота 28 марта: что нельзя делать и важные приметы дня Гороскоп здоровья на апрель 2020 года для всех знаков зодиака Гороскоп на сегодня: Овнам нужно устроить вечеринку, а Тельцам - побыть наедине
праздники приметы этот день в истории
Реклама

Новости партнеров

Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Який знак Зодіаку найбільш злий: заткне за пояс будь-кого
Ленивые беляши из батона
Ленивые беляши из батона
10 секретов приготовления вкусного кофе
10 секретов приготовления вкусного кофе
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках
Доїдають хліб без солі: 7 зірок, які в боргах як у шовках

Популярные статьи

Вчера, 19:56Wellness

Молотый или растворимый: как кофе влияет на организм человека

Вчера, 15:44Психология

Зачем переводят часы в Украине в 2020 году

Вчера, 14:48Fun

Родительские субботы 2020: календарь поминальных дней на весь год

Вчера, 12:05Food

Бананы: польза и вред для здоровья

Вчера, 10:52Travel

После COVID-19: на видео показали, как планета "очистилась" от людей

Вчера, 07:44Психология

Как коронавирус изменит мир и когда украинцы вернуться к нормальной жизни: ответ астролога

26 мартаFun

Реакция соцсетей на карантин из-за коронавируса: прикольные шутки, мемы и картинки

26 мартаШоу-бизнес

У Льва Лещенко начался отек легких из-за коронавируса – СМИ

26 мартаШоу-бизнес

У Льва Лещенко обнаружили коронавирус и перевели в реанимацию

26 мартаFood

Как употреблять корень имбиря, чтобы он принес пользу здоровью

26 мартаСпецпроект

Настоящее или подделка: эксперты проверили масло и растительно-сливочные смеси

26 мартаFood

Салаты из редиса: три весенних рецепта

25 мартаWellness

Как снять гель-лак в домашних условиях: практичные советы

25 мартаFun

Когда Вербное воскресенье в 2020 году: дата и главные традиции праздника

25 мартаШоу-бизнес

В семье Софии Ротару случилось горе

25 мартаFun

Парень на самоизоляции отправил чихуахуа в универмаг: пес справился с заданием, фото

Новости партнеров

Які професії зникнуть у найближчі 10 років
Які професії зникнуть у найближчі 10 років
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
Доктор Комаровский назвал худшее средство для лечения кашля
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
7 самых опасных продуктов питания, о которых нужно забыть
Відаль розлучився з дівчиною, заради якої пішов з сім'ї
Відаль розлучився з дівчиною, заради якої пішов з сім'ї
Актеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису – 80. Фотогалерея
Актеру и мастеру боевых искусств Чаку Норрису – 80. Фотогалерея
Котлеты из фарша с манкой: рецепт с фото пошагово
Котлеты из фарша с манкой: рецепт с фото пошагово
Тушеная квашеная капуста с мясом. Простой рецепт приготовления
Тушеная квашеная капуста с мясом. Простой рецепт приготовления
7 простых вещей, которые сделают вас привлекательнее
7 простых вещей, которые сделают вас привлекательнее