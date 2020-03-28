28 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 марта в истории

Какой праздник 28 марта 2020 года? Александров день. В народном календаре 28 марта именины празднуют Александр, Трофим, Юлиан.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 28 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 марта.

Александров день православные христиане в этот день почитают священномученика Александра, иерея в Сиде, который во время гонений при императоре Аврелиане (270-275) пострадал за христианскую веру.

православные христиане в этот день почитают священномученика Александра, иерея в Сиде, который во время гонений при императоре Аврелиане (270-275) пострадал за христианскую веру. Час Земли. Дата этого праздника уникальна для каждого года. В 2020 году событие выпало на 28 марта. Час Земли – это глобальная ежегодная международная акция, организованная Всемирным фондом дикой природы, которая проводится ежегодно в одну из последних суббот марта. Она заключается в том, что в этот день в назначенное время люди в разных странах мира на один час отключают свет и другие электроприборы.

6 февраля – Час Земли Фото: Instagram

Какой праздник 28 марта: что нельзя делать

В Александров день нельзя выбрасывать мусор и перебирать вещи. 28 марта постарайтесь быть экономными, если хотите, чтобы и в дальнейшем удача помогала вам во всех делах.

Приметы и запреты на 28 марта:

Если прилетел жаворонок – это к теплу.

По поверью, в Александров день нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников.

Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката, будет ненастье.

Смотрите видео о выходных 2020 года в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1891 — состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.

1910 — в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

1917 — впервые заседанием Центральной Рады руководил Михаил Сергеевич Грушевский.

1935 — в Канаде запретили радиорекламу по воскресеньям.

1964 — Лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы The Beatles станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в их экспозиции.

1976 — польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич начала из Лас-Пальмаса первое женское одиночное кругосветное плавание на бермудской шлюпе "Мазурек".

2008 — Украинская Википедия достигла предела в 100 000 статей.

Кто родился 28 марта

1483 — Рафаэль Санти (умер в 1520), итальянский художник и архитектор.

1868 — Максим Горький (умер в 1936), советский писатель (пьесы: "Мещане", "На дне", романы: "Трое", "Мать").

1912 — Марина Раскова (умерла в 1943), летчица-штурман.

1921 — Дерк Богард (умер в 1999), английский актер ("Несчастный случай", "Ночной портье").

1925 — Дмитрий Гнатюк (умер в 2016), украинский певец (баритон), главный режиссер Киевского театра оперы и балета (с 1988 года), депутат Верховной Рады.

1925 — Иннокентий Смоктуновский (умер в 1994), актер театра и кино ("Берегись автомобиля", "Гений").

1933 — Александр Митта, кинорежиссер, сценарист ("Экипаж").

1948 — Дайан Уист, американская актриса, обладательница двух "Оскаров" ("Эдвард руки-ножницы", "Гнев").

1970 — Винс Вон, американский актер, продюсер и сценарист ("Поцелуй на удачу", "Тусовщики", "Секс в большом городе").

1981 — Джулия Стайлз, американская актриса ("Идентификация Борна", "Мальчишник").

1986 — Леди Гага, американская певица.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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