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28 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 28 марта в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:48
Сегодня - 28 марта
Сегодня - 28 марта
Фото: Pixabay

Сегодня 88-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 277 дней. Именинники – Александр, Трофим, Юлиан.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 28 марта 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 марта.

28 марта: какой сегодня праздник

28 марта отмечается Александров день. Православная церковь в этот день почитает священномученика Александра, иерея в Сиде, который во время гонений при императоре Аврелиане (270-275) пострадал за христианскую веру.

Приметы на 28 марта

  • Прилет чаек – к весеннему теплу.
  • Чайки в воде купаются – к дождю.
  • Грачи прямо на гнездо летят – к дружной весне.
  • Журавли летят низко, быстро и молча – к непогоде.
  • Если день пасмурный и солнце из-за туч выглянуло только после заката, будет ненастье.
  • Воробьи чирикают – к теплому и солнечному дню.
  • По поверью, в Александров день нельзя мыть голову. В противном случае ждет разлука с кем-то из родственников.
  • Чтобы не сглазили в этот день нужно до заката носить на одежде булавку, спрятанную от посторонних глаз.

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 28 марта в истории

1891 — состоялся первый чемпионат мира по тяжелой атлетике.

1910 — в Марселе поднялся в воздух первый в мире гидроплан.

1917 — впервые заседанием Центральной Рады руководил Михаил Сергеевич Грушевский.

1935 — ви Канаде запретили радиорекламу по воскресеньям.

1964 — Лондонский Музей восковых фигур мадам Тюссо объявил, что члены группы The Beatles станут первыми рок-музыкантами, чьи фигуры появятся в их экспозиции.

1976 — польская путешественница Кристина Хойновская-Лискевич начала из Лас-Пальмаса первое женское одиночное кругосветное плавание на бермудской шлюпе "Мазурек".

2008 — Украинская Википедия достигла предела в 100 000 статей.

Кто родился 28 марта

1483 — Рафаэль Санти (умер в 1520), итальянский художник и архитектор.

1868 — Максим Горький (умер в 1936), советский писатель (пьесы: "Мещане", "На дне", романы: "Трое", "Мать").

1912 — Марина Раскова (умерла в 1943), летчица-штурман.

1921 — Дерк Богард (умер в 1999), английский актер ("Несчастный случай", "Ночной портье").

1925 — Дмитрий Гнатюк (умер в 2016), украинский певец (баритон), главный режиссер Киевского театра оперы и балета (с 1988 года), депутат Верховной Рады.

1925 — Иннокентий Смоктуновский (умер в 1994), актер театра и кино ("Берегись автомобиля", "Гений").

1933 — Александр Митта, кинорежиссер, сценарист ("Экипаж").

1948 — Дайан Уист, американская актриса, обладательница двух "Оскаров" ("Эдвард руки-ножницы", "Гнев").

1970 — Винс Вон, американский актер, продюсер и сценарист ("Поцелуй на удачу", "Тусовщики", "Секс в большом городе").

1981 — Джулия Стайлз, американская актриса ("Индентификация Борна", "Мальчишник").

1986 — Леди Гага, американская певица.

Напомним, именины в марте 2019: кто и когда отмечает день ангела. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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