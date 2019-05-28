28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 27 мая в истории

28 мая отмечаем народный праздник - день Пахома Теплого Фото: Pixabay

Сегодня 148-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 217 дней. Именинники – Дмитрий и Пахом. В Азербайджане, Армении и Непале – День республики, в Эфиопии – День падения военного режима.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 28 мая 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 мая.

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28 мая: какой сегодня праздник

Сегодня отмечается народный праздник Пахома Теплого или Пахома-Бокогрея. Преподобный Пахомий Великий – монах из Египта, основал первый общежительский монастырь. Люди приметили, что к дню памяти преподобного Пахомия весенная погода становилась уже по-настоящему теплой.

Кроме этого, 28 мая – Всеукраинский день краеведения. Этот праздник учрежден на съезде Национального краеведческого общества Украины с целью популяризации изучения истории, культуры, украинских обычаев и традиций.

Приметы на 28 мая

Если восход сегодня красный – летом может быть много пожаров.

Если зацвел можжевельник – пора заняться севом ячменя.

Если в воздухе много паутины – к жаркой погоде летом.

Интересные и важные события в истории 28 мая

1569 – подписание Люблинской унии, согласно которой Польша и Литва образовали государство Речь Посполитая.

1664 – в США основали первую баптистскую церковь. Она открылась в городе Бостон (штат Массачусетс).

1830 – в Соединенных штатах Америки был подписан Акт о выселении индейцев. В соответствии с этим документом, коренных жителей США разрешалось выгонять из мест, где они жили. Индейцев также лишали гражданских прав и свобод на территориях страны, которые находились к востоку от Миссисипи.

1871 – разгром Парижской коммуны. Режим самоуправления после революции в столице Франции продержался 72 дня.

1921 – старт "Новой экономической политики" (НЭПа) в Советском Союзе.

1957 – учреждена американская Национальная академия грамзаписи. Эта организация присуждает награды "Грэмми". Первую церемонию устроили два года спустя.

Кто родился 28 мая

1779 – Томас Мур, ирландский поэт, автор баллад, друг и биограф лорда Гордона Байрона.

1884 – Эдвард Бенеш, чешский политик, президент Чехословакии в 1935-1948 годах.

1889 – Рихард Рети, журналист и шахматист, гроссмейстер.

1908 – Ян Флеминг, офицер, журналист и писатель, создатель серии книг об агенте 007 Джеймсе Бонде.

1968 – Кайли Миноуг, певица и актриса ("Соседи", "Мулен Руж", "Разлом Сан-Андреас").

Напомним, "Сегодня" писали о выходных и праздничных днях в мае 2019 года в Украине. Также мы рассказывали о церковных праздниках и постах в июне 2019 по дням.

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