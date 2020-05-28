28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 мая в истории

Какой сегодня праздник, 28 мая? Вознесение Господне, Международный день женского здоровья, День пограничника. День преподобного Пахомия Великого – в православном календаре. Пахом Бокогрей – в народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 мая.

28 мая: какой сегодня праздник Фото: Depositphotos

Международный день женского здоровья ( International Day of Action for Women` s Health) – отмечается с 1987 года с целью напомнить миру о важности и значении здоровья женщины для будущего любой нации.

– отмечается с 1987 года с целью напомнить миру о важности и значении здоровья женщины для будущего любой нации. День пограничника – отмечается в Беларуси, России, Киргизии и Казахстане.

– отмечается в Беларуси, России, Киргизии и Казахстане. День республики – празднуется в Азербайджане, Армении, Непале.

Какой сегодня праздник

28 мая православная церковь отмечает великий праздник – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это событие новозаветной истории означает восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, к Богу-Отцу. Также в этот день чтится память преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца.

В народе 28 мая отмечается Вознесение, а еще Пахом Бокогрей, прозванный так, потому что становится совсем тепло.

Приметы на 28 мая

Утренняя роса, собранная на Вознесение до восхода Солнца, имеет целебные свойства.

Холод и дождь на Вознесение – плохой знак, к неурожаю и болезни домашнего скота.

Если на Пахома восход солнца багряный – к грозовому лету.

Если на Пахома тепло – лето также будет теплым.

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Интересные и важные события в Украине и мире

1756 – день рождения популярного соуса майонеза.

1763 – в Киеве открылась школа по обучению живописи.

1812 – подписан Бухарестский мирный договор, по которому Бессарабия вошла в состав Российской империи, а также закончилась русско-турецкая война, длившаяся с 1806 года.

1830 – президент США Эндрю Джексон подписал закон о переселении индейцев, который позволил изгонять индейцев с их земель и лишил их гражданских прав и свобод.

1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, вручающая самые престижные награды в мире музыки "Грэмми".

1997 – Украина и Россия подписали договор о базировании и разделе Черноморского флота.

Кто родился 28 мая

1779 – Томас Мур, английский поэт, автор песен и баллад.

1877 – Максимилиан Волошин, русский поэт, переводчик, художник.

1908 – Ян Флеминг, английский писатель, автор романов о Джеймсе Бонде.

1968 – Кайли Миноуг, австралийская поп-певица.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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