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28 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 мая в истории

Какой сегодня праздник, 28 мая? Вознесение Господне, Международный день женского здоровья, День пограничника. День преподобного Пахомия Великого – в православном календаре. Пахом Бокогрей – в народном календаре. Именины празднуют: Анастасия, Дмитрий, Макар, Пахом.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 28 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 мая.

28 мая: какой сегодня праздник
28 мая: какой сегодня праздник
Фото: Depositphotos

  • Международный день женского здоровья (International Day of Action for Women`s Health) – отмечается с 1987 года с целью напомнить миру о важности и значении здоровья женщины для будущего любой нации.
  • День пограничника – отмечается в Беларуси, России, Киргизии и Казахстане.
  • День республики – празднуется в Азербайджане, Армении, Непале.

Какой сегодня праздник

28 мая православная церковь отмечает великий праздник – Вознесение Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Это событие новозаветной истории означает восшествие Иисуса Христа во плоти на небо, к Богу-Отцу. Также в этот день чтится память преподобного Пахомия Великого, святителя Исаии, епископа Ростовского, чудотворца.

В народе 28 мая отмечается Вознесение, а еще Пахом Бокогрей, прозванный так, потому что становится совсем тепло.

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Приметы на 28 мая

  • Утренняя роса, собранная на Вознесение до восхода Солнца, имеет целебные свойства.
  • Холод и дождь на Вознесение – плохой знак, к неурожаю и болезни домашнего скота.
  • Если на Пахома восход солнца багряный – к грозовому лету.
  • Если на Пахома тепло – лето также будет теплым.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1756 – день рождения популярного соуса майонеза.
  • 1763 – в Киеве открылась школа по обучению живописи.
  • 1812 – подписан Бухарестский мирный договор, по которому Бессарабия вошла в состав Российской империи, а также закончилась русско-турецкая война, длившаяся с 1806 года.

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  • 1830 – президент США Эндрю Джексон подписал закон о переселении индейцев, который позволил изгонять индейцев с их земель и лишил их гражданских прав и свобод.
  • 1957 – в США основана Национальная академия грамзаписи, вручающая самые престижные награды в мире музыки "Грэмми".
  • 1997 – Украина и Россия подписали договор о базировании и разделе Черноморского флота.

Кто родился 28 мая

  • 1779 – Томас Мур, английский поэт, автор песен и баллад.
  • 1877 – Максимилиан Волошин, русский поэт, переводчик, художник.
  • 1908 – Ян Флеминг, английский писатель, автор романов о Джеймсе Бонде.
  • 1968 – Кайли Миноуг, австралийская поп-певица.

Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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