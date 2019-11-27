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28 ноября: какой праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 ноября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:14
28 ноября в США отмечают День благодарения Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
28 ноября в США отмечают День благодарения
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

В четвертый четверг ноября в США отмечают государственный праздник – День благодарения 2019. Кроме этого, 28 ноября – Всемирный день сострадания, День независимости в Албании и Панамы. Именинники – Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр, Степан, Фома.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 28 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 ноября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

День благодарения (Thanksgiving Day) – североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвертый четверг ноября в США. С этого дня начинается праздничный сезон, который включает в себя Рождество и продолжается до Нового года.

Всемирный день сострадания. Инициатор учреждения этого гуманного праздника – индийский поэт, журналист и общественный деятель Притиш Нанди. Впервые День сострадания отмечался в 2012 году и был посвящен защите животных, потребности в сострадании к живым существам на планете и важности вегетарианства.

Какой праздник 28 ноября, что нельзя делать

28 ноября во народном календаре чтят мучеников Авива, Самония и Гурия. Предки верили, что с этого дня исчезает вся нечистая сила, поэтому особенно старались ухаживать за животными. Святому Гурию 28 ноября молились об исцелении от зубных болезней, ведь его считали их покровителем.28 ноября начинается Рождественский пост, в течение которого запрещались гуляния.

Приметы на 28 ноября

  • Снег лежит 28 ноября, к весне он не растает.
  • Сильный ветер на Гурия, непогода продлится до Николая.
  • Непогода на Гурия, май будет таким же.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 ноября

  • 1520 – первый европеец проплыл с Атлантического океана в Тихий. Им стал португальский мореплаватель Фернан Магеллан.
  • 1895 – в Америке состоялись первые автомобильные гонки.
  • 1918 – Генконгресс Буковины в Черновцах объявил об объединении края с Румынией.
  • 1928 – в Одесской области впервые в СССР создали машинно-тракторную станцию (МТС).
  • 1974 – Джон Леннон в последний раз выступил на сцене. Событие состоялось в Нью-Йоркском концертном зале "Мэдисон Сквеа Гарден".
  • 2000 – в Украине начался кассетный скандал, вспыхнувший из-за обнародования аудиокассет с записями об убийстве журналиста Георгия Гонгадзе.
  • 2006 – Верховная Рада Украины признала Голодомор актом геноцида против украинского народа.

Кто родился 28 ноября

  • 1757 – выдающийся английский поэт Уильям Блейк.
  • 1829 – российский пианист Антон Рубинштейн.
  • 1880 – русский поэт, переводчик, драматург Александр Блок.
  • 1881 – австрийский писатель Стефан Цвейг.
  • 1890 – украинская писательница Зинаида Тулуб.
  • 1949 – украинский певец, народный артист Украины Михаил Поплавский.
  • 1950 – американский актер Эд Харрис.
  • 1984 – канадский хоккеист Марк-Андре Флери.

Ранее "Сегодня" писали о выходных днях и праздниках в ноябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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