28 ноября: Рождественский пост 2018, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 28 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 28 ноября. Фото: pixabay

28 ноября - 332-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 33 дня. Именины - Самсон, Варвара, Григорий, Дмитрий, Никита, Николай, Петр. Панама празднует День независимости. Также это Всемирный день сострадания. А еще начало Рождественского поста у восточных христиан.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 28 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 ноября.

Какой православный праздник 28 ноября

В православной церкви 28 ноября также почитается память трех христианских мучеников Самона, Гурия и Авива, которые жили примерно в III-IV вв. предание гласит, что миряне Самон и Гурий проживали на территории Эдесса, но во время гонений, организованных в отношении христиан императором Диоклетианом, покинули свой город. Все-таки впоследствии их схватили и стали вынуждать отказаться от веры. Впоследствии христиане были подвергнуты многочисленным пыткам, после чего их бросили в темницу на несколько лет и казнили.

Традиционно с 28 ноября у православных христиан начинается Рождественский пост, который длится до 6 января. Обычно воздерживались от развлечений, питались только разрешенными продуктами и старались не ссориться, не вести пустых разговоров. Читали молитвы и проводили время за работой. Обязательно парились в бане.

Рождественский пост с 28 ноября – что нельзя делать

В дни Рождественского поста запрещается употреблять в пищу мясо, молочные продукты и яйца, алкоголь, кроме вина в отдельные дни. В среду и пятницу нельзя также есть пищу с растительным маслом, еда должна быть термически не обработанной – это называется сухоядением.

В эти дни допустимо употребление хлеба, сухарей,орехов, сырых или квашеных овощей, фруктов и сухофруктов, маслин, меда, травяных или фруктовых отваров и настоев. Также в эти дни нельзя пить вино. А вот крестить детей и взрослых в рождественский пост можно.

Народные приметы на 28 ноября

На Гурьев день уже снег лежит – значит, согласно приметам, он до самой весны не растает.

Много снега 28 ноября – следующий год будет урожайным.

Сильный ветер 28 ноября – неспокойная и ветреная погода продлится до Николая (19 декабря).

Лошади 28 ноября ржут громко – хороший знак.

Пасмурная, но теплая погода обещает ненастный май. Особенно, если идет еще и мокрый снег.

Мороз 28 ноября ударил – нечистая сила исчезнет. Если искупаешься в бане в этот день – примета, что будешь здоровым весь год.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 ноября

В 1670 году – в парижском театре Пале-Рояль состоялась премьера пьесы Мольера "Мещанин во дворянстве".

1954 - на Подолье польские войска начали осаду крепости Буша.

1964 - к Марсу запущена американская автоматическая станция "Маринер-4".

1994 – в Норвегии состоялся второй (первый в 1972 г.) референдум о вступлении страны в Европейский союз, на котором большинство избирателей отвергли членство в ЕС.

Кто родился 28 ноября

В 1757 году родился Уильям Блейк, английский поэт, гравер и художник.

1820 – Фридрих Энгельс, немецкий философ, основоположник коммунистической идеологии.

1844 – Анджело Мазини, итальянский оперный певец.

1880 – Александр Блок, русский поэт Серебряного века.

1881 – Стефан Цвейг, австрийский писатель и критик.

1890 – Зинаида Тулуб, украинская писательница. Самый значительный произведение – исторический роман-дилогия "Людоловы", в котором на богатом историческом материале воссоздана жизнь украинского народа начала 17 века по гетмана Петра Сагайдачного.

1908 – Клод Леви-Стросс, французский антрополог и этнолог.

1949 – Михаил Поплавский, украинский певец, общественно-политический деятель, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины.

1950 - Эд Харрис, американский актер и кинорежиссер.

1960 – Джон Гальяно, эпатажный английский модельер, бывший арт-директор модного Дома Christian Dior.

21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.