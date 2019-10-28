28 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 октября в истории

28 октября отмечаем день Ефима Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

28 октября – это 301-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 64 дня. Именинники – Иван и Лукьян. В Украине отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков – национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины.

Кроме этого, 28 октября отмечаем Международный день анимации (International Animation Day). Праздник был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (The International Animated Film Association, ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии.

Также сегодня Международный день школьных библиотек (International School Library Day), который отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 28 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 октября.

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Какой православный праздник 28 октября и что нельзя делать

По народному календарю сегодня день Ефима. В этот день ощутимо холодает, а вместе с зимой активизируется и нечистая сила. Особенно опасной 28 октября была мара. Она портила людям работу и наводила на них ужас. День Ефима использовали для обработки льна и прядения. Нить, спряденная сегодня, была сильным оберегом для молодоженов, потому что защищала будущую семью от несчастий.

Приметы на 28 октября

Если на Ефима появились комары, то зима будет теплой.

Теплый день 28 октября – зимой будут сильные морозы.

Гром гремит на Ефима – зима будет короткой и малоснежной.

Интересные и важные события в Украине и мире 28 октября

1492 – мореплаватель Христофор Колумб открыл Кубу.

1886 – в Нью-Йорке состоялось открытие Статуи Свободы.

1913 – в Виннице открыто трамвайное движение.

1989 – Верховный Совет Украинской ССР принял закон о государственном статусе украинского языка.

1992 – форвард "Динамо" Андрей Шевченко впервые дебютировал на футбольном поле.

Кто родился 28 октября

1818 – классик русской литературы Иван Тургенев.

1936 – украинский театральный режиссер Роман Виктюк.

1955 – основатель "Майкрософт" Билл Гейтс.

1967 – американская актриса, лауреат "Оскара" Джулия Робертс.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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