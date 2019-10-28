28 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 октября в истории
28 октября – это 301-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 64 дня. Именинники – Иван и Лукьян. В Украине отмечают День освобождения Украины от фашистских захватчиков – национальный праздник, посвященный изгнанию войск нацистской Германии с территории Украины.
Кроме этого, 28 октября отмечаем Международный день анимации (International Animation Day). Праздник был учрежден по инициативе французского отделения Международной ассоциации анимационного кино (The International Animated Film Association, ASIFA) в 2002 году в честь 110-летия публичного представления первой анимационной технологии.
Также сегодня Международный день школьных библиотек (International School Library Day), который отмечается во многих странах ежегодно в четвертый понедельник октября, начиная с 1999 года по инициативе ЮНЕСКО.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 28 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 октября.
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По народному календарю сегодня день Ефима. В этот день ощутимо холодает, а вместе с зимой активизируется и нечистая сила. Особенно опасной 28 октября была мара. Она портила людям работу и наводила на них ужас. День Ефима использовали для обработки льна и прядения. Нить, спряденная сегодня, была сильным оберегом для молодоженов, потому что защищала будущую семью от несчастий.
Приметы на 28 октября
- Если на Ефима появились комары, то зима будет теплой.
- Теплый день 28 октября – зимой будут сильные морозы.
- Гром гремит на Ефима – зима будет короткой и малоснежной.
- 1492 – мореплаватель Христофор Колумб открыл Кубу.
- 1886 – в Нью-Йорке состоялось открытие Статуи Свободы.
- 1913 – в Виннице открыто трамвайное движение.
- 1989 – Верховный Совет Украинской ССР принял закон о государственном статусе украинского языка.
- 1992 – форвард "Динамо" Андрей Шевченко впервые дебютировал на футбольном поле.
- 1818 – классик русской литературы Иван Тургенев.
- 1936 – украинский театральный режиссер Роман Виктюк.
- 1955 – основатель "Майкрософт" Билл Гейтс.
- 1967 – американская актриса, лауреат "Оскара" Джулия Робертс.
Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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