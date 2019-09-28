28 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 сентября в истории

28 сентября отмечаем день Никиты-Гусятника Фото: Pixabay

Сегодня, 28 сентября, 271-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 94 дня. Именинники – Богдан, Иосиф (Иосиф, Осип), Максим, Никита, Степан (Стефан) и Федот. В Чехии отмечают День государственности, на Тайване отмечают День Конфуция (День учителя и образования), Национальный день охотничества и рыболовства в США. Кроме того, ежегодно 28 сентября, начиная с 2007 года, отмечается Всемирный день борьбы против бешенства.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 28 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 сентября.

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28 сентября: какой сегодня праздник и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – Никита-Гусятник. Именно в это время крестьяне резали гусей, которых старательно откармливали в течение лета. Также 28 сентября улетали дикие гуси в теплые края, а люди приступали к стрижке овец.

Приметы на 28 сентября

Холодный ветер 28 сентября – лето будет теплым.

Гуси высоко летят – весной будет наводнение.

Теплый и сухой сентябрь – зима будет теплой.

28 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

1066 – норманны во главе с Вильгельмом Завоевателем вторглись в Королевство Англия

1618 – в Брюсселе открыт первый в мире ломбард.

1939 – СССР и Третий Рейх подписали новые (после пакта Молотова-Риббентропа) секретные протоколы к Договору о дружбе и границах, согласно которому западную границу СССР устанавливалась по рекам Западный Буг и Нарев и в сферу влияния Советского Союза отходили Литва и Бессарабия.

1966 – московский "Спартак" дебютировал в футбольных еврокубках

1999 – бразильский футболист Роналдо назначен послом мира в Косово.

2001 – Кофи Аннан стал Нобелевским лауреатом

2001 – финский парламент легализовал однополые браки.

Кто родился 28 сентября

551 до н. е. – китайский мыслитель Конфуций ("Беседы и суждения")

1573 – Караваджо (Меризи), итальянский художник, основоположник европейской реалистической живописи

1918 – украинский педагог Василий Сухомлинский ( "Сердце отдаю детям", "О воспитании")

1924 – итальянский актер Марчелло Мастроянни

1928 – Коко Тейлор, американская певица, королева блюза Коко Тейлор

1929 – украинский поэт Дмитрий Павлычко

1934 – французская актриса, секс-символ 1950-60-х Брижит Бардо

1968 – финский автогонщик, двукратный чемпион "Формулы-1" Мика Хаккинен

1987 – американская певица и актриса Хилари Дафф.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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