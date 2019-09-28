28 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 28 сентября в истории
Сегодня, 28 сентября, 271-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 94 дня. Именинники – Богдан, Иосиф (Иосиф, Осип), Максим, Никита, Степан (Стефан) и Федот. В Чехии отмечают День государственности, на Тайване отмечают День Конфуция (День учителя и образования), Национальный день охотничества и рыболовства в США. Кроме того, ежегодно 28 сентября, начиная с 2007 года, отмечается Всемирный день борьбы против бешенства.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 28 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 28 сентября.
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По народному календарю сегодня – Никита-Гусятник. Именно в это время крестьяне резали гусей, которых старательно откармливали в течение лета. Также 28 сентября улетали дикие гуси в теплые края, а люди приступали к стрижке овец.
Приметы на 28 сентября
- Холодный ветер 28 сентября – лето будет теплым.
- Гуси высоко летят – весной будет наводнение.
- Теплый и сухой сентябрь – зима будет теплой.
1066 – норманны во главе с Вильгельмом Завоевателем вторглись в Королевство Англия
1618 – в Брюсселе открыт первый в мире ломбард.
1939 – СССР и Третий Рейх подписали новые (после пакта Молотова-Риббентропа) секретные протоколы к Договору о дружбе и границах, согласно которому западную границу СССР устанавливалась по рекам Западный Буг и Нарев и в сферу влияния Советского Союза отходили Литва и Бессарабия.
1966 – московский "Спартак" дебютировал в футбольных еврокубках
1999 – бразильский футболист Роналдо назначен послом мира в Косово.
2001 – Кофи Аннан стал Нобелевским лауреатом
2001 – финский парламент легализовал однополые браки.
551 до н. е. – китайский мыслитель Конфуций ("Беседы и суждения")
1573 – Караваджо (Меризи), итальянский художник, основоположник европейской реалистической живописи
1918 – украинский педагог Василий Сухомлинский ( "Сердце отдаю детям", "О воспитании")
1924 – итальянский актер Марчелло Мастроянни
1928 – Коко Тейлор, американская певица, королева блюза Коко Тейлор
1929 – украинский поэт Дмитрий Павлычко
1934 – французская актриса, секс-символ 1950-60-х Брижит Бардо
1968 – финский автогонщик, двукратный чемпион "Формулы-1" Мика Хаккинен
1987 – американская певица и актриса Хилари Дафф.
Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь
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