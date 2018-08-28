29 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 августа в истории

Сегодня – 29 августа, отмечаем Ореховый Спас-2018. Фото: pixabay

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 29 августа 2018 года, а также рассказывает о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день.

29 августа 2018 года празднуют именины Диомид и Херимон, а также во всем мире отмечают Международный день действий против ядерных испытаний.

Какой православный праздник 29 августа

29 августа православные христиане отмечают Ореховый Спас-2018 (день Спаса Нерукотворного). Этот праздник, в равной степени церковный и народный, связан с библейское легендой в чудесной исцеления сирийского царя Авгаря, больного проказой. Прокаженных исцелил нерукотворный образ, который отпечатался на полотнище, когда Христос утер им свое лицо.

Что нельзя делать в день Третьего Спаса 29 августа

нельзя ссориться, сквернословить;

не рекомендуется ходить в лес без оберега, ведь наши предки верили, что так можно встретиться с нечистой силой;

нельзя отказывать в еде нуждающимся и странникам;

в этот день можно выполнять работу по дому, на земле, собирать урожай в саду.

29 августа: важные и интересные события в Украине и мире

В этот день 1698 года Петр I запретили носить бороды и приказал носить европейскую одежду.

В 1883 год – Томас Агерн продемонстрировала первую электроплиту.

В 1885 году немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал мотоцикл.

1938-й год – в СССР введено заочное высшее образование.

1949 год – в СССР провел первое испытание атомной бомбы.

В 1991 году Борис Ельцин заявил, что "идея Союза себя не исчерпала" и что "нас не должно пугать объявление некоторыми республиками своей независимости".

1999-й год – в Донецке открыт прижизненный памятник шестикратному чемпиону мира по прыжку с шестом Сергею Бубке.

В 2001 году был найден человеческий ген долголетия.

Кто родился 29 августа

1894 год – родился Александр Довженко, украинский режиссер, классик мирового кинематографа.

В 1941 году – Слободан Милошевич, бывший президент Югославии.

В 1958-м родился Майкл Джексон, американский певец, поп-звезда.

Приметы на Ореховый Спас

Пришел Хлебный Спас – ушло лето от нас.

Если журавли к Ореховому Спасу улетели, значит на Покров стоит ждать первых заморозков.

Если на Третий Спас гремит гром – осень будет теплой.

Хороший урожай орехов – следующий год удет урожайным на пшеницу.

Чтобы год был удачным, первый орех на Третий Спас нужно съесть самому, а второй отдать первому встречному.

Напомним, что второй Спас – яблочный мы отметили 19 августа, а третий Спас – ореховый или хлебный – будем отмечать 29 августа. Кроме этого, 24 августа украинцы отпраздновали День Независимости Украины.

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