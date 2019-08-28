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29 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 29 августа в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:27
29 августа отмечаем Ореховый Спас 2019
29 августа отмечаем Ореховый Спас 2019
Фото: Depositphotos

29 августа – это 241-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 124 дня. Именинники – Диомид, Херимон. Международный день действий против ядерных испытаний, в Украине отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также в четверг, 29 августа 2019 года, православные христиане отмечают Хлебный или Ореховый Спас, во время которого принято почитать Нерукотворный образ Христа Спасителя.

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"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 29 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 августа.

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Ореховый Спас 2019: обычаи и традиции

29 августа предки выпекали хлеб, собирали зрелые орехи и продавали на ярмарках льняным полотном. Отмечали Ореховый Спас без размаха, в отличии от Яблочного и Медового. В этот день люди старались сделать часть заготовок на зиму.

На Ореховый Спас с полей убирали рожь и пшеницу. А хозяйки ткали полотна, чтобы обеспечить свои семьи одеждой. В обеденное время святили хлеб, пироги и орехи.

В старину верили, что:

  • во время застолья нужно попробовать все блюда, иначе будут проблемы с деньгами;
  • если первый попавшийся орех будет сладким, то год будет хорошим, а если горький, то будут тяжелые испытания, если же не сильно спелый, то человека ждут важные известия;
  • если нечаянно на голову упадет орех, то человека ждет удача, а если он случайно найдет два ореха, которые срослись вместе, то удачным будет весь год. Такую "двойку" нужно взять левой рукой, положить в карман и сохранить;
  • насколько много соберете орехов, настолько большим будет урожай.

29 августа: важные и интересные события в Украине и мире

  • 1698 – Петр I запретили носить бороды и приказал носить европейскую одежду.
  • 1883 – Томас Агерн продемонстрировала первую электроплиту.
  • 1885 – немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал мотоцикл.
  • 1938 – в СССР введено заочное высшее образование.
  • 1949 – в СССР провели первое испытание атомной бомбы.
  • 1999 – в Донецке открыт прижизненный памятник шестикратному чемпиону мира по прыжку с шестом Сергею Бубке.
  • 2001 – был найден человеческий ген долголетия.

Кто родился 29 августа

  • 1894 – родился Александр Довженко, украинский режиссер, классик мирового кинематографа.
  • 1941 – Слободан Милошевич, бывший президент Югославии.
  • 1958 – Майкл Джексон, американский певец, поп-звезда.

Ореховый Спас 2019: главные приметы

  • Если в этот день пройдет дождь с грозой – осень будет теплой.
  • Ecли мнoгo opexoв в этoм гoду, тo будeт мнoгo xлeбa в будущeм гoду.
  • Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно.

Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать в этот праздник.

Все подробности в спецтеме Летние праздники 2019

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Источник: Сегодня
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