29 августа: какой праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых принципиальных праздниках и событиях 29 августа в истории

29 августа отмечаем Ореховый Спас 2019 Фото: Depositphotos

29 августа – это 241-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 124 дня. Именинники – Диомид, Херимон. Международный день действий против ядерных испытаний, в Украине отмечается День памяти защитников, погибших в борьбе за независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Также в четверг, 29 августа 2019 года, православные христиане отмечают Хлебный или Ореховый Спас, во время которого принято почитать Нерукотворный образ Христа Спасителя.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 29 августа 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 августа.

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Ореховый Спас 2019: обычаи и традиции

29 августа предки выпекали хлеб, собирали зрелые орехи и продавали на ярмарках льняным полотном. Отмечали Ореховый Спас без размаха, в отличии от Яблочного и Медового. В этот день люди старались сделать часть заготовок на зиму.

На Ореховый Спас с полей убирали рожь и пшеницу. А хозяйки ткали полотна, чтобы обеспечить свои семьи одеждой. В обеденное время святили хлеб, пироги и орехи.

В старину верили, что:

во время застолья нужно попробовать все блюда, иначе будут проблемы с деньгами;

если первый попавшийся орех будет сладким, то год будет хорошим, а если горький, то будут тяжелые испытания, если же не сильно спелый, то человека ждут важные известия;

если нечаянно на голову упадет орех, то человека ждет удача, а если он случайно найдет два ореха, которые срослись вместе, то удачным будет весь год. Такую "двойку" нужно взять левой рукой, положить в карман и сохранить;

насколько много соберете орехов, настолько большим будет урожай.

29 августа: важные и интересные события в Украине и мире

1698 – Петр I запретили носить бороды и приказал носить европейскую одежду.

1883 – Томас Агерн продемонстрировала первую электроплиту.

1885 – немецкий изобретатель Готлиб Даймлер запатентовал мотоцикл.

1938 – в СССР введено заочное высшее образование.

1949 – в СССР провели первое испытание атомной бомбы.

1999 – в Донецке открыт прижизненный памятник шестикратному чемпиону мира по прыжку с шестом Сергею Бубке.

2001 – был найден человеческий ген долголетия.

Кто родился 29 августа

1894 – родился Александр Довженко, украинский режиссер, классик мирового кинематографа.

1941 – Слободан Милошевич, бывший президент Югославии.

1958 – Майкл Джексон, американский певец, поп-звезда.

Ореховый Спас 2019: главные приметы

Если в этот день пройдет дождь с грозой – осень будет теплой.

Ecли мнoгo opexoв в этoм гoду, тo будeт мнoгo xлeбa в будущeм гoду.

Если журавль отлетит к третьему Спасу, то на Покров будет морозно.

Напомним, что ранее мы писали о том, что нельзя делать в этот праздник.

Все подробности в спецтеме Летние праздники 2019

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