29 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 декабря в истории

29 декабря отмечаем день Аггея Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

29 декабря – Международный день виолончели, Международный день биологического разнообразия и день Конституции в Ирландии. Именины – Софья, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр и Семен.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 29 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 декабря.

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Какой праздник 29 декабря

По народному календарю 29 декабря – день Аггея. Его считали поборником за чистоту человеческой души. Поэтому именно 29 декабря люди обращались к святому, чтобы он помог им избавиться от плохих привычек и сохранить в душе добро и веру.

Народные приметы на 29 декабря

Много инея на деревьях 29 декабря – на Рождество будет ясно.

Морозы ударили – холодно будет до Крещения.

Ветрено на Аггея – зима будет лютой.

Интересные и важные события в Украине и мире

1768 – введение Екатериной II бумажных денежных знаков.

1993 – вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).

1995 – открыт Днепропетровский метрополитен. Первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.

1996 – длившаяся 36 лет гражданская война в Гватемале закончилась примирением воевавших сторон.

2012 – катастрофа Ту-204 во Внуково. Погибли 5 человек.

Кто родился 29 декабря

1721 – Маркиза де Помпадур, фаворитка французского короля Людовика XV.

1766 – Чарльз Макинтош, шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей (макинтошей).

1800 – Чарльз Гудьир, американский изобретатель, первым осуществивший вулканизацию каучука.

1892 – Александр Архангельский, советский авиаконструктор.

1906 – Василий Архипов, советский военачальник, генерал-полковник танковых войск, дважды Герой Советского Союза.

1934 – Владимир Сафронов, советский боксер, олимпийский чемпион (1956).

1938 – Джон Войт, американский актер, лауреат премии "Оскар", отец актрисы Анджелины Джоли.

1964 – Михаил Грушевский, российский эстрадный пародист, юморист, шоумен.

1991 – Ольга Якушова, российская биатлонистка, чемпионка Европы (2016).

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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