29 декабря: какой праздник, что нельзя делать и приметы
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 декабря в истории
29 декабря – Международный день виолончели, Международный день биологического разнообразия и день Конституции в Ирландии. Именины – Софья, Александр, Аркадий, Владимир, Илья, Макар, Николай, Павел, Петр и Семен.
"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 29 декабря 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 декабря.
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По народному календарю 29 декабря – день Аггея. Его считали поборником за чистоту человеческой души. Поэтому именно 29 декабря люди обращались к святому, чтобы он помог им избавиться от плохих привычек и сохранить в душе добро и веру.
Народные приметы на 29 декабря
- Много инея на деревьях 29 декабря – на Рождество будет ясно.
- Морозы ударили – холодно будет до Крещения.
- Ветрено на Аггея – зима будет лютой.
- 1768 – введение Екатериной II бумажных денежных знаков.
- 1993 – вступила в силу Конвенция о биологическом разнообразии (КБР).
- 1995 – открыт Днепропетровский метрополитен. Первый участок длиной 7,8 км с 6-ю станциями.
- 1996 – длившаяся 36 лет гражданская война в Гватемале закончилась примирением воевавших сторон.
- 2012 – катастрофа Ту-204 во Внуково. Погибли 5 человек.
- 1721 – Маркиза де Помпадур, фаворитка французского короля Людовика XV.
- 1766 – Чарльз Макинтош, шотландский химик, изобретатель водонепроницаемых плащей (макинтошей).
- 1800 – Чарльз Гудьир, американский изобретатель, первым осуществивший вулканизацию каучука.
- 1892 – Александр Архангельский, советский авиаконструктор.
- 1906 – Василий Архипов, советский военачальник, генерал-полковник танковых войск, дважды Герой Советского Союза.
- 1934 – Владимир Сафронов, советский боксер, олимпийский чемпион (1956).
- 1938 – Джон Войт, американский актер, лауреат премии "Оскар", отец актрисы Анджелины Джоли.
- 1964 – Михаил Грушевский, российский эстрадный пародист, юморист, шоумен.
- 1991 – Ольга Якушова, российская биатлонистка, чемпионка Европы (2016).
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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