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29 февраля: какой праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 февраля в истории

Владимир Грисюк
Сегодня, 16:07

По православному календарю 29 февраля – День памяти святого Иоанна Кассиана Римлянина. Эта дата пользовался в народе дурной славой, некоторые поверья считают 29 февраля самым страшным днем за все четыре года високосного цикла.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 29 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 февраля.

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  • Международного дня редких заболеваний. По инициативе европейской организации по изучению редких болезней EURORDIS самый редкий день в году – 29 февраля – официально получил статус Международного дня редких заболеваний (Rare Disease Day). В невисокосные годы праздник отмечается 28 февраля.

29 февраля: какой праздник

День 29 февраля известен в народе как Касьянов день. Название его происходит от имени святого Иоанна Кассиана Римлянина. По преданиям, святой Касьян был светлым ангелом, но предал Бога, рассказав дьяволу о намерении Господа изгнать с небес всю сатанинскую силу.

Смотрите видео о традициях и обрядах Масленицы:

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    После предательства Касьян раскаялся, а Бог сжалился над ним и дал ему относительно легкое наказание. Он приставил к нему ангела, который бил Касьяна по лбу молотом подряд три года. По другой легенде, Касьян стоял на страже у ворот ада и только раз в году имел право оставить их и явиться на землю.

    Приметы и запреты праздника 29 февраля

    • В Касьянов день нельзя заключать брак, венчаться, иначе супружеская жизнь будет несчастливой.
    • Также говорят, что нельзя давать деньги в долг, чтобы не навлечь беду на свой дом.
    • Запрещено заключать договоры и сделки – они будут неудачными.

    День рождения 29 февраля

    Согласно древним поверьям, человек, который появился на свет в этот день, будет несчастен и неудачлив. Именно потому в старину женщины старались всеми способами оттянуть момент рождения до 1 марта.

    Немецкий профессор Хайнрих Хемме даже изобрел "календарь" празднования Дня рождения для тех, кто родился в этот особенный день. По его мнению, день празднования зависит от часа рождения. Те, кто родился в первые часы после полуночи, могут отмечать день рождения 28 февраля. Для тех, кто родился ближе к полуночи 1 марта, лучше отмечать день рождения 1 марта. Те же, кто родился в первой половине дня (от 06:00 до 12:00), первые два года справляют день рождения 28 февраля, а третий год – 1 марта. Для тех, кто родился во второй половине дня (от 12:00 до 18:00), график празднования следующий: первый год – 28 февраля, а последующие два – 1 марта.

    Кто родился 29 февраля

    • 1468 – Павел Третий, Папа Римский.
    • 1528 – Альбрехт V Баварский (Великодушный), герцог, меценат, коллекционер, покровитель художников и музыкантов, основатель Мюнхенской библиотеки.
    • 1756 – Кристиан Фредерик Хансен, датский архитектор, директор Датской академии изящных искусств. Автор дворца Кристиансборг и Копенгагенского собора
    • 1792 – Джоаккино Россини, знаменитый итальянский композитор, автор оперы "Севильский цирюльник".
    • 1796 – Ламбер Адольф Жак Кетле, бельгийский учёный, социолог-позитивист, один из создателей научной статистики.
    • 1840 – Джон Филип Голланд, создатель первой подводной лодки для американского флота, а также серий подлодок для почти всех флотов мира.
    • 1860 – Герман Холлерит, американский инженер и изобретатель. Один из основателей IBM – крупнейшей транснациональной корпорации по производству компьютеров и периферии, создатель первой электрической счётной машины – Табулятор Холлерита.
    • 1896 – Уильям Огастес Уэллман, один из классиков американского кино, автор фильма "Крылья" – первого фильма, удостоенного Оскара.
    • 1904 – Гленн Миллер, композитор, дирижёр, трубач, американская легенда джаза и свинга. Записан родителями как родившийся 1 марта.
    • 1904 – Mr Wolfe Plus 585 Sr, обладатель самого длинного в истории человечества официального имени (Adolph Blaine Charles David Earl Frederick Gerald Hubert Irvin John Kenneth Lloyd Martin Nero Oliver Paul Quincy Randolph Sherman Thomas Uncas Victor William Xerxes Yancy Zeus Wolfeschlegelsteinhausenberdorft – полное имя состоит из 26 слов, начинавшихся с разных букв алфавита)
    • 1944 – Гленн Миллер, известный американский джазовый музыкант и композитор.

    Напомним, ранее "Сегодня" рассказывали, как правильно провести Масленицу 2020.

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