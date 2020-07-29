29 июля: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 июля в истории

Какой сегодня праздник, 29 июля? Международный день тигра, День Сил специальных операций Вооруженных сил Украины, День Конституции – в Молдове, День гимна – в Румынии. День памяти Афиногена и десяти его учеников – в православном календаре. Финогеев день – в народном календаре. Именины празднуют: Алевтина, Валентина, Иван, Павел, Петр, Федор, Юлия, Яков.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 июля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 июля.

29 июля: какой сегодня праздник Фото: pexels

Международный день тигра (Global Tiger Day) – экологический праздник, основанный в 2010 году, посвящен сохранению этих животных на планете.

– экологический праздник, основанный в 2010 году, посвящен сохранению этих животных на планете. День Сил специальных операций Вооруженных сил – отмечается в Украине с 2014 года.

– отмечается в Украине с 2014 года. День Конституции – празднует Молдова.

– празднует Молдова. День национального гимна – чествуется в Румынии.

– чествуется в Румынии. День прославления святого Олафа – отмечают Норвегия и Фарерские острова в честь Вечного Короля Норвегии.

Какой сегодня праздник

29 июля православная церковь чтит память священномученика Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти его учеников, а также мучеников Павла, Алевтины и Хионии, мученицы девы Иулии. Проводится празднование иконы Божией Матери Чирской Псковской.

В народе 29 июля отмечается Финогеев день. Считалось, что это самый знойный летний день, крестьяне в этот период начинали жать рожь.

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Приметы на 29 июля

частые туманы говорят о начале грибной поры;

жаркий день обещает удачный урожай ржи;

дождь на Финогея предрекает влажную погоду;

нельзя срезать все колосья: первый колос Финогею, последний – Илье на бороду.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1696 – войска русской армии взяли турецкую крепость Азов.

1836 – в Париже состоялось открытие Триумфальной арки.

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1952 – впервые реактивный самолет перелетел без посадки через Тихий океан.

1954 – вышла в печать первая часть романа Толкина "Властелин колец".

1965 – в Лондоне состоялась премьера фильма Help! группы The Beatles.

Кто родился 29 июля

1817 – Иван Айвазовский, русский художник-маринист, баталист.

1883 – Бенито Муссолини, итальянский диктатор, создатель фашизма.

1915 – Павел Кадочников, советский актер театра и кино.

1945 – Мирча Луческу, румынский футболист, тренер.

1954 – Игорь Крутой, советский композитор.

1981 – Фернандо Алонсо, испанский автогонщик, пилот "Формулы-1".

1984 – Анна Бессонова, украинская гимнастка, многократная чемпионка мира.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в июле 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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