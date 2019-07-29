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29 июля: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
29 июля отмечаем Финогеев день
29 июля отмечаем Финогеев день
Фото: Pixabay

Сегодня, 29 июля, 210-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 155 дней. Именинники – Валентина, Павел, Юлия. В Украине отмечают День сил специального назначения ВСУ, в Молдавии – День конституции, в Румынии – День национального гимна.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 29 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 июля.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

29 июля: какой сегодня праздник и как провести этот день

В народе 29 июля отмечают Финогеев день. Считалось, что это самый знойный летний день, крестьяне в этот период начинали жать рожь. Главная примета: частые туманы – начало грибной поры.

Сегодня наши предки отправлялись в поле целыми селами, а после работы пели песни. Впереди обычно шел хозяин вместе со снопом, а уже за ним находились работники. Зерно, которое стояло в доме в первом снопе, часто использовали для лечения болезней. Несколько несжатых 29 июля колосьев также оставляли на поле, что, согласно поверью, позволяло получить богатый урожай. Эти колосья нельзя было срывать, так как они, по приметам, предназначались для славянского бога в качестве жертвы. 

Приметы на 29 июля

  • Дождливый день – урожай будет хорошим. 
  • Густой туман – грибной год будет. 
  • Полевые мыши едят посевы – будет длинная и морозная зима. 
  • Ботва у моркови поникла – будет дождь. 
  • Идет дождь – жди хорошего урожая хлеба.

29 июля: интересные и важные события в истории

1696 – войска русской армии взяли турецкую крепость Азов.

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1836 – в Париже состоялось открытие Триумфальной арки.

1952 – впервые реактивный самолет перелетел без посадки через Тихий океан.

1954 – вышла в печать первая часть романа Толкина "Властелин колец".

1965 – в Лондоне состоялась премьера фильма "Help!" группы "The Beatles".

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Кто родился 29 июля

1817 – Иван Айвазовский, великий русский художник-маринист, баталист.

1883 – Бенито Муссолини, итальянский диктатор, создатель фашизма.

В 1888 – Владимир Зворыкин, умерший в этот же день в 1982 году, русский и американский инженер, создатель телевидения.

1915 – Павел Кадочников, советский актер театра и кино.

1945 – Мирча Луческу, известный румынский футболист, тренер.

1954 – Игорь Крутой, видный советский композитор.

1981 – Фернандо Алонсо, испанский автогонщик, пилот "Формулы-1".

1984 – Анна Бессонова, украинская гимнастка, многократная чемпионка мира.

Ранее "Сегодня" опубликовали календарь выходных дней и праздников в июле 2019 года в Украине.

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Источник: Сегодня
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