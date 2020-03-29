29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 марта в истории
Какой праздник 29 марта 2020 года? День памяти мученика Сави́на Ермопольского, а также именины Александра, Трофима, Юлиана.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 29 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 марта.
- 29 марта православные верующие всего мира чтят память святого великомученика Саввы Ермопольского. Именно он пожертвовал своей жизнью, отстаивая религию в 3-м веке нашей эры на территории Египта.
- Сегодня также чтят память мученика Иулиана Аназарвского и преподобного Христодули Чудотворца.
Наши предки призывали 29 марта прощать все обиды. В этот день необходимо смирить гордыню и разрешить старые разногласия.
Приметы и запреты на 29 марта:
- Постарайтесь не ругаться с близкими – это чревато не только длительным конфликтом, но и бедой, которая может прийти в дом спорщиков.
- Не давайте в этот день деньги в долг, иначе рискуете весь следующий год провести в нищете.
- Сны, увиденные в эту ночь, будут вещими. Мало того, они помогут разобраться в давно мучивших вас вопросах.
- Любая встреча в этот день может стать судьбоносной. И не всегда в положительном смысле.
- Если день выдавался теплым, то можно было ожидать такую же теплую погоду на ближайшие несколько дней.
О выходных 2020 года в Украине смотрите в сюжете:
- 1795 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.
- 1848 — из-за сильных морозов сковало реку Ниагара, более чем на 30 часов "остановился" Ниагарский водопад.
- 1867 — принят Североамериканский акт, которым создана Канада — федеративный британский доминион.
- 1886 — Джон Пембертон из Атланты создал новый лечебный напиток, ныне известный под названием Кока-кола.
- 1979 — премьера на телевидении фильма Одесской киностудии "Место встречи изменить нельзя".
- 1998 — в Португалии открыт 16-километровый мост "Васко да Гама", перекинутый через реку Тагус. Его строительство обошлось в $1 млрд.
- 1591 — итальянский врач, анатом, физиолог, первым использовал термометр и измеритель пульса, Санторио Санкториус.
- 1728 — украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского Кирилл Разумовский.
- 1841 — украинская поэтесса, писательница, общественно-культурная деятельница Мария Вольвач.
- 1891 — украинская поэтесса Марийка Пидгирянка.
- 1957 — французский актер Кристофер Ламберт.
- 1970 — американская актриса Лара Флинн Бойл.
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
Подпишись на наш telegram
Только самое важное и интересное