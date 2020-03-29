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29 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 марта в истории

Инна Петрова
Сегодня, 08:00

Какой праздник 29 марта 2020 года? День памяти мученика Сави́на Ермопольского, а также именины Александра, Трофима, Юлиана.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник у украинцев 29 марта 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 марта.

  • 29 марта православные верующие всего мира чтят память святого великомученика Саввы Ермопольского. Именно он пожертвовал своей жизнью, отстаивая религию в 3-м веке нашей эры на территории Египта.
  • Сегодня также чтят память мученика Иулиана Аназарвского и преподобного Христодули Чудотворца.

Приметы 29 марта
Приметы 29 марта
Фото: Pinterest

Какой праздник 29 марта: что нельзя делать

Наши предки призывали 29 марта прощать все обиды. В этот день необходимо смирить гордыню и разрешить старые разногласия.

Приметы и запреты на 29 марта:

  • Постарайтесь не ругаться с близкими – это чревато не только длительным конфликтом, но и бедой, которая может прийти в дом спорщиков.
  • Не давайте в этот день деньги в долг, иначе рискуете весь следующий год провести в нищете.
  • Сны, увиденные в эту ночь, будут вещими. Мало того, они помогут разобраться в давно мучивших вас вопросах.
  • Любая встреча в этот день может стать судьбоносной. И не всегда в положительном смысле.
  • Если день выдавался теплым, то можно было ожидать такую же теплую погоду на ближайшие несколько дней.

О выходных 2020 года в Украине смотрите в сюжете:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1795 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.
  • 1848 — из-за сильных морозов сковало реку Ниагара, более чем на 30 часов "остановился" Ниагарский водопад.
  • 1867 — принят Североамериканский акт, которым создана Канада — федеративный британский доминион.
  • 1886 — Джон Пембертон из Атланты создал новый лечебный напиток, ныне известный под названием Кока-кола.
  • 1979 — премьера на телевидении фильма Одесской киностудии "Место встречи изменить нельзя".
  • 1998 — в Португалии открыт 16-километровый мост "Васко да Гама", перекинутый через реку Тагус. Его строительство обошлось в $1 млрд.

Кто родился 29 марта

  • 1591 — итальянский врач, анатом, физиолог, первым использовал термометр и измеритель пульса, Санторио Санкториус.
  • 1728 — украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского Кирилл Разумовский.
  • 1841 — украинская поэтесса, писательница, общественно-культурная деятельница Мария Вольвач.
  • 1891 — украинская поэтесса Марийка Пидгирянка.
  • 1957 — французский актер Кристофер Ламберт.
  • 1970 — американская актриса Лара Флинн Бойл.

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" писали, когда отмечается Пасха-2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней

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