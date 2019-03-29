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29 марта: какой сегодня праздник и что нельзя делать в этот день

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 29 марта в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:34
Сегодня - 29 марта
Сегодня - 29 марта
Фото: Pixabay

Сегодня 88-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 277 дней. Именинники – Александр, Трофим, Юлиан.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 29 марта 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 марта.

29 марта: какой сегодня праздник

29 марта православные верующие всего мира чтят память святого великомученика Саввы Єрмопольского. Именно он пожертвовал своей жизнь, отстаивая религию в 3-м веке нашей эры на территории Египта.

29 марта считался благоприятным днем для проведения обрядов на будущий урожай. С утра рассыпали навоз по огороду и на полях, считалось, что это поможет значительно улучшить качество плодородия земли.

Приметы на 29 марта

  • Если день выдавался теплым, то можно было ожидать такую же теплую погоду на ближайшие несколько дней.
  • Тепло обещали и воробьи, громко чирикающие и купающиеся в лужах, и высоко плывущие по небу облака.
  • Стаи перелетных птиц, целый день кружащие над домом, также обещали приближающееся потепление и дружное таяние снегов.
  • А на дожди в ближайшие дни указывали солнечные лучи, пробивающиеся из-за туч в этот день.
  • Если зайцы к этому мартовскому дню еще не сменили окрас шубки на серый, то теплой погоды не стоило ожидать. Скорее всего, холода должны простоять несколько дней.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 марта

1795 — немецкий композитор Людвиг ван Бетховен впервые дал концерт в Вене.

1848 — из-за сильных морозов сковало реку Ниагара, более чем на 30 часов "остановился" Ниагарский водопад.

1867 — принят Североамериканский акт, которым создана Канада — федеративный британский доминион.

1886 — Джон Пембертон из Атланты создал новый лечебный напиток, ныне известный под названием кока-кола

1979 — премьера на телевидении фильма Одесской киностудии "Место встречи изменить нельзя".

1998 — в Португалии открыт 16-километровый мост "Васко да Гама", перекинутый через реку Тагус. Его строительство обошлось в $ 1 млрд.

Кто родился 29 марта

1591 — итальянский врач, анатом, физиолог, первым использовал термометр и измеритель пульса, Санторио Санкториус.

1728 — украинский военный, политический и государственный деятель, граф, последний гетман Войска Запорожского Кирилл Разумовский.

1841 — украинская поэтесса, писательница, общественно-культурная деятельница Мария Вольвач.

1891 — украинская поэтесса Маша Пидгирянка.

1957 — французский актер Кристофер Ламберт.

1970 — американская актриса Лара Флинн Бойл.

Напомним, именины в марте 2019: кто и когда отмечает день ангела. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

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Источник: Сегодня
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