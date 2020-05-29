29 мая: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 мая в истории
Какой сегодня праздник, 29 мая? Всемирный день здорового пищеварения, Международный день миротворцев ООН, день Феодора Освященного – в православном календаре. Федор Житник – в народном календаре. Именины празднуют: Александр, Георгий, Ефрем, Касьян, Лаврентий, Федор.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 29 мая 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 мая.
- Всемирный день здорового пищеварения (World Digestive Health Day) – ежегодно отмечается в этот день в честь принятия в 1958 году Устава Всемирной организации гастроэнтерологов.
- Международный день миротворцев Организации Объединенных Наций (International Day of United Nations Peacekeepers) – отмечается с 2003 года как дань памяти погибшим и знак уважения служившим в составе операций ООН по поддержанию мира.
- День работников органов внутренних дел – отмечается в Туркменистане.
- День Вооруженных сил – празднует Киргизия.
- День пожилых людей – отмечается в Венесуэле и Индонезии.
- День взятия Стамбула – отмечает Турция.
- Праздник дарования Торы (Шавуот) – празднуется в Израиле.
29 мая православная церковь отмечает попразднство Вознесения Господня; день памяти преподобного Феодора Освященного; перенесение мощей Ефрема Перекомского, Новогородского чудотворца.
В народе 29 мая отмечается Федор Житник. Этот день считался последним, подходящим для посева яровых. На стол обычно подавали какую-нибудь кашу.
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Приметы на 29 мая
- На Федора Житника хорошо сеять жито.
- Если на Федора зацвела рябина, наступило настоящее лето.
- Если гремит гром – к хорошему урожаю зерна.
Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:
- 1630 – подписано Переяславское соглашение между казацкой старшиной и польским гетманом.
- 1738 – российский император издал указ о возвращении на Слободскую Украину казаков, сбежавших в Гетманщину и Российскую империю.
- 1802 – физик В. Петров открыл явление электрической дуги.
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- 1900 – в США зарегистрирована торговая марка "Эскалатор", впоследствии давшая название известным подъемникам.
- 1942 – Харьков полностью окружен фашистскими войсками.
- 1953 – альпинистами Т. Норгеем и Э. Хиллари покорена Джомолунгма (Эверест), самая высокая гора на планете – 8848 м.
- 1964 – в Киеве открылся самый большой в СССР ботанический сад.
- 1874 – Гилберт Кит Честертон, английский писатель, автор детективов.
- 1878 – Петр Карманский, украинский поэт и переводчик.
- 1899 – Фавст Лопатинский, украинский актер, режиссер, сценарист.
- 1905 – Ольга Благовидова, украинская певица.
- 1953 – Александр Абдулов, советский актер.
Ранее мы публиковали календарь церковных праздников и постов в мае 2020 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Весна 2020: календарь праздников и выходных дней
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