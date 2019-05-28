29 мая: какой праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 мая в истории

29 мая – праздник Федора Житника Фото: Pixabay

29 мая – 149-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 216 дней. Именинники – Георгий (Юрий, Егор), Ефрем, Касьян, Лаврентий, Муза, Александр, Федор. Международный день миротворцев ООН, Всемирный день здорового питания, в Доминиканской республике отмечают День матери, на Филиппинах – День флага.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 29 мая 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 мая.

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29 мая: какой православный праздник

В народном календаре 29 мая – праздник Федора Житника. Издавна в этот день крестьяне заканчивали сеять жито и другие яровые культуры в полях, а главным блюдом на столе была каша – манная, ячневая, гречневая.

День здорового пищеварения 29 мая начали отмечать по инициативе Всемирной организации гастроэнтерологов, с целью обратить внимание на проблемы питания и пищеварения в современном ритме жизни человека.

Ежегодно в этот день также отмечается Международный день миротворцев ООН. Памятная дата была учреждена на Генеральной ассамблее ООН в 2002 году. В Украине День миротворцев отмечается с 2003 года. Праздник призван отдать дань уважения тем, кто жертвует собой ради установления и поддержания мира в зонах вооруженных противостояний в разных уголках планеты.

Приметы на 29 мая

Если к Житнику зацвела рябина – установится тепло и холодов уже не будет.

Если 29 мая идет дождь и слышно кваканье лягушек в водоемах – погода скоро наладится.

На озерах появились кувшинки – к устойчивому летнему теплу.

29 мая гремит гром – будет хороший урожай зерна.

Ласточки в день Житника на гнезда садятся – июнь будет жарким, если птички продолжают играть в воздухе – первый месяц лета будет дождливым.

Что можно, а что нельзя делать 29 мая

В православной церкви 29 мая отмечали день святого Федора, но в народе его прозвали Житником. Говорили: "У Житника одна забота – поле ячменное заборонить". Готовили ячневую, пшенную, манную или гречневую кашу – это было традиционное блюдо, поскольку 29 мая молились о хорошем урожае зерновых и злаков. Считалось, если 29 мая каша будет на столе, то урожай богатый соберешь и запасы продовольствия пополнишь.

В старину 29 мая считали одним из самых несчастливых дней в году. Люди старались либо до этого дня, либо уже в день 29 мая засеять все жито. Отправлялись в лес для того, чтобы посмотреть на ольху и узнать, каким будет урожай. В народе говорят: "У Житника забота – ячменное поле заборонить". Если в этот день зацвела рябина – значит, установилось тепло.

Интересные и важные события в истории 29 мая

1630 – между казацкой старшиной и польским гетьманом было подписано Переяславское соглашение.

1738 – российским императором был подписан указ о возвращении сбежавших в Гетьманщину и Российскую империю казаков на Слободскую Украину.

1802 – физиком В. Петровым было открыто явление электрической дуги.

1900 – в США была зарегистрирована торговая марка "Эскалатор", вскоре так стали называть подъемники с движущейся дорожкой.

1918 – гетьманом Скоропадским был организован Всеукраинский кооперативный издательский союз "Книгоспилка".

1942 – Харьков был полностью окружен немецкими фашистскими войсками.

1953 – человеку впервые удалось покорить самую высокую гору на планете. В этот день на вершину Эвереста (8848 м) поднялись альпинисты Т. Норгей и Э.Хиллари.

1964 – в Киеве открылся самый большой в Советском Союзе ботанический сад. Ныне носит название Национальный ботанический сад им. Н. Гришко.

Кто родился 29 мая

1874 – английский писатель Гилберт Кит Честертон, известный своими детективными новеллами.

1878 – украинский поэт и переводчик Петр Карманский.

1899 – украинский режиссер,сценарист, актер Фавст Лопатинский.

1905 – украинская певица Ольга Благовидова.

1917 – американский президент Джон Кеннеди.

1953 – советский актер Александр Абдулов.

Напомним, "Сегодня" писали о выходных и праздничных днях в мае 2019 года в Украине. Также мы рассказывали о церковных праздниках и постах в июне 2019 по дням.

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