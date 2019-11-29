29 ноября: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 ноября в истории

29 ноября – Черная пятница 2019 Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 29 ноября, 333-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 32 дня. Именинники – Матвей. Международный день солидарности с палестинским народом, в Вануату отмечают День единства.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 29 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 ноября.

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Черная пятница 2019 – ежегодно в первую пятницу после американского Дня Благодарения стартует знаменитая Черная пятница (Black Friday) – это день огромных скидок и распродаж, это главный праздник для всех шопоголиков и отличное решение для тех, кто хочет сэкономить.

Какой праздник 29 ноября, что нельзя делать

В народном календаре 29 ноября упоминается апостол Матфей. Часто в этот день были оттепели, но обычно крестьяне уже отмечали наступление ранней зимы – замерзали водоемы и могли ударить серьезные морозы.

Матфея часто называли Ветродуй, потому что 29 ноября могли дуть сильные ветры. Существовал обычай, согласно которому, чтобы утихомирить сильный ветер, достаточно было бросить на улицу горсть сырой крупы. Также считалось, что ни в коем случае нельзя сегодня надевать вещи наизнанку. Это гарантировало несчастье в течение всего года.

Крестьяне обычно в этот день выполняли серьезной работы, они ходили друг к другу в гости и проводили время за беседами. Продолжал длиться Рождественский пост, поэтому о гуляниях можно было забыть.

Приметы на 29 ноября

Снег 29 ноября – вскоре будет сильная метель.

Сильный мороз на Матфея – зима будет суровой.

Облака идут низко – скоро ударят сильные морозы.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 ноября

1814 – на балу в Вене впервые исполнена кантата Бетховена "Торжественная минута".

1899 – основан испанский футбольный клуб "Барселона".

1929 – американский пилот Ричард Берд с тремя компаньонами первым в мире перелетел Южный полюс на самолете.

1959 – церемонию вручения наград Grammy впервые показали по американскому телевидению. Среди лауреатов были Фрэнк Синатра и Дюк Еллингтон.

1975 – Билл Гейтс придумал название своей будущей компании – Microsoft. Вместе с Полом Алленом они начали разработку программного обеспечения для персональных компьютеров.

1975 – наступление танцевальной эры диско: первой ласточкой стала занявшая первое место в американском хит-параде песня Fly, Robin, Fly группы Silver Convention.

1990 – Совет Безопасности ООН принял резолюцию, которая позволяла применить против Ирака силу в случае, если он не выведет свои войска из Кувейта до 15 января 1991 года.

1999 – установлены официальные символы главы украинского государства: Флаг (штандарт) Президента Украины, Знак Президента Украины, Гербовая печать Президента Украины, Булава Президента Украины.

Кто родился 29 ноября

1778 – Григорий Федорович Квитка-Основьяненко, украинский писатель ("Маруся", "Козир-дівка")

1802 – Вильгельм Гауф, немецкий писатель-сказочник ("Маленький Мук", "Карлик Нос").

1823 – Матвей Симонов, украинский этнограф и фольклорист.

1899 – Григорий Косынка, украинский писатель ("Заквітчаний сон", "Голова Ході").

1932 – Жак Ширак, французский политик – мэр Парижа (1977-1986), премьер-министр Франции (1974-1976, 1986-1988), президент Франции (с 1995).

1960 – Татьяна Назарова, народная артистка Украины, актриса Национального академического драматического театра им. Леси Украинки.

1978 – Андрей Воробей, украинский футболист, нападающий аматорского футбольного клуба "Десна" (Погребы), лучший бомбардир Чемпионата Украины 2000 года.

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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