29 ноября: какой сегодня праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных событиях 29 ноября в истории, что нельзя делать

Что нельзя делать 29 ноября. Фото: pixabay

29 ноября - 333-й день года по григорианскому календарю. До конца года осталось еще 32 дня. Именины - Федор, Василий, Виктор, Дмитрий, Иван, Матвей, Михаил, Николай, Семен, Сергей. Сегодня Международный день солидарности с палестинским народом.

Сайт Сегодня.Lifestyle пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 29 ноября 2018 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 ноября.

Какой православный праздник 29 ноября – что нельзя делать

В православной церкви 29 ноября почитается память Левия Матвея, который является одним из 12 апостолов и учеников Иисуса Христа. Известно о нем не слишком много. В писании говорится, что ранее Матвей работал сборщиком податей, но когда Христос встретил его, то велел последовать за ним. Впоследствии Матвей проповедовал христианство и был казнен на территории современной Грузии в римской крепости Апасарос за проповедь. Традиционно Левия Матвея считают автором Евангелия от Матвея, которое было написано а арамейском языке.

Говорили, что "на Матвея и зима потеет", поскольку в это время могло наблюдаться сильное потепление. Причем, чем сильнее оттепель, тем более суровой и холодной будет зима. Часто на Матвея был порывистый и сильный ветер. Поэтому, в народе его именовали Ветродуем.

Народные приметы на 29 ноября

Пошел снег на Парамона – скоро будут метели.

Сильный ветер – зимой будут частые метели и вьюги.

Холодный день – зима тоже будет суровой.

Теплая и дождливая погода – зима будет теплой и мягкой.

Если человек родился в день Матвея, то в качестве талисмана ему рекомендуется носить лазурит.

Облака низко идут – примета, что будет стужа.

Чем сильнее оттепель, тем более холодной зима будет.

Сильно разбушевался ветер – нужно бросит горсть сырой крупы в его направлении, и он скоро утихнет.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 ноября

В 1830 – началось польское национально-освободительное восстание.

1899 – основан футбольный клуб Барселона.

1946 – Бельгия становится членом ЮНЕСКО.

Кто родился 29 ноября

В 1675 году родиля Бартоломео Карло Растрелли, итальянский литейщик из металла и скульптор.

1798 – Александр Брюллов, русский художник и архитектор.

1849 – Джон Амброз Флеминг, английский ученый в области радиотехники и электротехники.

1966 – Евгений Миронов, актер театра и кино, народный артист России.

Напомним, 21 ноября прошел один из главных церковных праздников – собор Архистратига Михаила.