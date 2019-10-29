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29 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 октября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
29 октября отмечаем день Лонгина Сотника Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
29 октября отмечаем день Лонгина Сотника
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

Сегодня, 29 октября, 302-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 63 дня. Именинники – Виола, Дементий, Евпраксия, Леонтий, Терентий. В Украине отмечается День военного финансиста, в Турции – День провозглашения республики, а в Либерии – День молодежи.

Ежегодно 29 октября во всем мире отмечается Всемирный день борьбы с инсультом (World Stroke Day), который был установлен Всемирной организацией по борьбе с инсультом (World Stroke Organization, WSO) в 2006 году, с целью призыва к срочным активным действиям во всемирной борьбе против этого заболевания.

Кроме этого, 29 октября в международном календаре обозначен как Всемирный день псориаза (World Psoriasis Day). Инициатором его учреждения в 2004 году выступила Международная федерация ассоциаций псориаза (International Federation of Psoriasis Associations – IFPA).

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 29 октября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 октября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

Какой православный праздник 29 октября и что нельзя делать

По народному календарю сегодня – Лонгина Сотника. Лонгина считали защитником от болезней глаз, поэтому 29 октября особенно усердно молились ему об исцелении. Крестьяне на Лонгина выносили на улицу свою зимнюю одежду, чтобы проветрить ее под последними солнечными лучами и высушить на морозе. Люди верили, что такое сочетание защитит в будущем от болезней.

Народные приметы на 29 октября

  • Переменчивый ветер 29 октября – зимой будут частые оттепели.
  • Гусь стоит на одной лапке – скоро будет холодно.
  • Луна 29 октября бледная и мутная – к ненастью.

Интересные и важные события в Украине и мире 29 октября

  • 1390 – в Париже состоялся первый судебный процесс над ведьмами.
  • 1923 – основана Турецкая Республика
  • 1929 – "черный вторник", день биржевого краха Уолл-стрит.
  • 1945 – в Нью-Йорке продано первую шариковую ручку.
  • 1955 – в Севастополе взорвался и затонул советский линкор "Новороссийск".
  • 1960 – впервые на профессиональный ринг вышел будущий чемпион мира, боксер Мухаммед Али.
  • 1998 – старейший человек побывала в космосе. Это был сенатор Джон Гершель Гленн, которому на момент полета исполнилось 77 лет и 103 дня.

Кто родился 29 октября

  • 1451 – испанский мореплаватель, открывший Америку, Христофор Колумб.
  • 1562 – Кентерберийский архиепископ, известен как один из восьми переводчиков Библии на английский язык, Джордж Эббот.
  • 1880 – советский физик Абрам Иоффе.
  • 1897 – нацистский преступник, деятель фашистской Германии Йозеф Геббельс.
  • 1904 – один из соавторов танка Т-34, танкостроитель Александр Морозов.
  • 1947 – самый молодой в истории обладатель премии "Оскар" Ричард Дрейфус.
  • 1961 – украинский актер, заслуженный артист Украины Алексей Горбунов.
  • 1971 – американская актриса Вайнона Райдер.
  • 1981 – украинский футболист Руслан Ротань.

Ранее мы рассказывали о выходных днях и праздниках в октябре 2019 года в Украине. Кроме этого, "Сегодня" опубликовали гороскоп на 2019 год по знакам зодиака, а также писали о благоприятных лунных днях в октябре 2019 года.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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