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29 сентября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 29 сентября в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:04
29 сентября отмечаем день Ефимии
29 сентября отмечаем день Ефимии
Фото: Pixabay

Сегодня, 29 сентября, 272-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 93 дня. Именинники – Виктор, Дорофей, Иосиф (Иосиф, Осип), Людмила, Михаил, Михайлина, Сергей. "Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 29 сентября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 29 сентября.

Смотрите видео: выходные на 2019 год в Украине и как переносятся рабочие дни

29 сентября – Международный день глухих, Международный день кофе, День изобретателя в Аргентине и День Конституции в Брунее. В мире отмечают Всемирный день сердца. Цель этого международного дня – пропагандировать здоровый образ жизни, чтобы избежать развития сердечно-сосудистых заболеваний, повышение уровня осведомленности населения о болезни сердца. Также в Украине 29 сентября свой профессиональный праздник День отоларинголога отмечают работники медицины, которые специализируются на диагностике и лечении уха, горла, носа, а также патологий головы и шеи.

Кроме этого, 29 сентября – День памяти трагедии Бабьего Яра. По официальным историческим свидетельствам, за два дня 29 и 30 сентября 1941 года, там расстреляли почти 34 тысячи евреев. Из других источников только за 5 дней нацисты расстреляли там почти 150 тысяч украинских евреев.

29 сентября: какой сегодня праздник и что нельзя делать

29 сентября при народному календарю – день Ефимии. В это время начинали стричь овец, шерсть которых использовали для изготовления одеял и валенок. Также 29 сентября продолжались капустные вечеринки – люди собирались вместе и делали на зиму различные заготовки из капусты. Ее солили с яблоками, брусникой, морковью и клюквой, при этом пели песни и шутили.

Приметы на 29 сентября

  • Листья не падает на Ефимию – морозы будут нескоро.
  • Сухо 29 сентября – зима будет теплой.
  • Гром в этот день – к бесснежной зиме.

29 сентября: важные и самые интересные события в Украине и мире

  • 1515 – Франция и Швейцария подписала договор о "вечном мире".
  • 1650 – Генри Робинсон открыл в Лондоне первое в мире брачное агентство.
  • 1676 – Петр Дорошенко публично отказался от украинского гетманства.
  • 1789 – Конгресс США вынес решение о создании американской армии.
  • 1829 – в Великобритании основан Скотланд-Ярд.
  • 1897 – в Буэнос-Айресе впервые в мире было исполнено танго. Произошло это в театре "Олимпо" на премьере спектакля "Креольский суд".
  • 1916 – Джон Рокфеллер стал первым в мире миллиардером.
  • 1926 – Киево-Печерская лавра провозглашена музеем.
  • 1941 – начало массовых убийств в Бабьем Яру.
  • 1950 – в Америке был испытан первый телефонный автоответчик.

Кто родился 29 сентября

  • 1547 – испанский новеллист, драматург и поэт Мигель де Сервантес.
  • 1765 – немецкий астроном, открывший астероид Юнона, Карл Людвиг Хардинг.
  • 1845 – драматург Иван Карпович Тобилевич (Карпенко-Карый).
  • 1866 – первый президент Украины (УНР), выдающийся украинский историк, политический деятель, писатель, председатель Украинской Центральной Рады Михаил Грушевский.
  • 1901 – американский физик, создатель атомной бомбы, Нобелевский лауреат Энрико Ферми.
  • 1913 – американский кинорежиссер, продюсер Стэнли Крамер.
  • 1943 – президент Польши (1990-95 гг.), Лауреат Нобелевской премии мира (1983) Лех Валенса.
  • 1958 – украинский певец Анатолий Матвийчук.
  • 1976 – украинский футболист Андрей Шевченко.
  • 1989 – украинский футболист, игрок национальной сборной Украины Евгений Коноплянка.

Ранее мы рассказывали о благоприятных лунных днях в сентябре 2019. Кроме этого, мы писали о выходных днях и праздниках в сентябре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Осенние праздники 2019: сезонный календарь

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Источник: Сегодня
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