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3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Узнайте о принципиальных праздниках и событиях 2 апреля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:05
Сегодня - 3 апреля
Сегодня - 3 апреля
Фото: Pixabay

3 апреля – 93-й день года по григорианскому календарю. До окончания года осталось 272 дня. Именинники – Кирилл, Фома (Фома), Яков. В Гвинее отмечают День провозглашения Второй республики.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 3 апреля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 апреля.

Какой православный праздник 3 апреля

В этот день церковь чествует епископа Кирилла Катанского, жившего на Сицилии в 1-2 веках. Как часто бывает, в народе переиначили имя святителя на свой лад, вложив в него новый смысл. Говорили, что день Катаника — последняя возможность прокатиться на санках с гор по тающему снегу. Также считалось, что на Кирилла Катаника (так же, как в день Льва Катаника), нельзя смотреть на небо, чтобы случайно не увидеть падающую звезду. Это предвещало большое несчастье.

Приметы на 3 апреля

  • Гроза – будет урожайный год.
  • Цветет мать-и-мачеха – совсем скоро станет еще теплее.
  • Комары появились 3 апреля – ждите потепления Синие облака на небе – примета к тому, что будет тепло, но дождливо Желтые лучи у восходящего солнца – погода будет хорошей.
  • Синица запела 3 апреля – тепло зазывает.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 апреля

1502 — началась четвертая экспедиция Христофора Колумба.

1559 — подписан Като-Камбрезийский мир, завершивший Итальянские войны 1494—1559 годов.

1829 — день рождения кофемолки. В этот день англичанин Джеймс Каррингтон получил патент на машину, перемалывающую кофейные зерна.

1879 — София провозглашена столицей Болгарии.

1885 — немецкий изобретатель Готлиб Даймлер получил патент на свой первый двигатель — в половину лошадиной силы.

1910 — впервые покорена высочайшая вершина Северной Америки Мак-Кинли (ныне Денали, 6193 м) на Аляске.

1928 — рукопись "Алисы в Стране Чудес" продана американскому покупателю за 15 400 фунтов стерлингов (75 260 долларов).

1933 — советский хирург Юрий Юрьевич Вороной провел в Херсоне первую в мире операцию по пересадке почки.

1933 — самолет впервые перелетел через Эверест.

1972 — после 20-летнего отсутствия Чарли Чаплин вернулся в США.

1976 — во Франции прошла первая церемония вручения наград "Цезарь" за достижения в области кино.

1987 — в здании штаб-квартиры Всемирной организации здравоохранения введен запрет на курение.

1990 — над львовской ратушей впервые в Украине официально поднят сине-желтый флаг.

2000 — в Вашингтоне федеральный судья Томас Джексон обвинил компанию Microsoft в нарушении антимонопольного законодательства. Самый богатый человек планеты — американский бизнесмен Билл Гейтс, из-за резкого падения акций Microsoft потерял 12 млрд долларов.

2007 — электропоездом V150 был установлен новый рекорд скорости для поездов — 574,8 км/ч.

Кто родился 3 апреля

1778 — Пьер-Фидель Бретонно (умер в 1862), французский врач-эпидемиолог.

1798 — Чарльз Уилкс (умер в 1877), американский исследователь Антарктиды.

1816 — Людвиг Маврикий Гиршфельд (умер в 1876), польский медик, анатом, доктор медицины.

1863 — Хенри ван де Велде (умер в 1957), бельгийский архитектор, один из родоначальников стиля "модерн".

1873 — Ян Янский (умер в 1921), чешский врач, предложивший современную классификацию групп крови.

1885 — Бад Фишер (умер в 1954), американский художник-карикатурист, автор комиксов.

1905 — Игорь Гелейн (умер в 1985), кинооператор, один из "первопроходцев" цветного кинематографа.

1918 — Олесь Гончар (умер в 1995), украинский писатель. Писатель вошел в историю как автор известных романов "Знаменосцы", "Собор" и "Берег любви".

1947 — Джузеппе Пеноне, современный итальянский художник, скульптор.

1948 — Валентин Дикуль, артист цирка, создатель методики реабилитации больных со спинномозговыми травмами.

1961 — Эдди Мерфи, американский актер, кинорежиссер, продюсер. Актер известен по главным ролям в фильмах "Поменяться местами", "Бумеранг", "Святоша", "Доктор Дулиттл" и "Доктор Дулиттл-2".

1984 — Селина Гаспарин, швейцарская биатлонистка.

1990 — Доротея Вирер, итальянская биатлонистка.

Напомним, церковные праздники и посты в апреле 2019 года. Кроме этого, мы писали, когда в Украине отмечают Пасху-2019.

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Источник: Сегодня
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