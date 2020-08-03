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3 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Сегодня, 05:05

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 августа в истории

Какой сегодня праздник, 3 августа? Всемирный день арбуза, День флага – в Венесуэле, День молодежи – в Кирибати, День торговли – в Исландии. День памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника – в православном календаре. Онуфрий Молчаливый – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Юрий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 августа.

3 августа: какой сегодня праздник
3 августа: какой сегодня праздник
Фото: pexels

  • Всемирный день арбуза (Watermelon Day) – отмечают все любители этого сладкого летнего плода.
  • День флага – празднует Венесуэла.
  • День независимости – отмечает Нигер.
  • День труда – чтится в Самоа.
  • День молодежи – празднуется в Кирибати.
  • День торговли – отмечает Исландия.

Какой сегодня праздник

3 августа православная церковь чтит день памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских. Также чтится память преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его.

В народе 3 августа почитается Онуфрий Молчаливый. Считалось, что всю работу в этот день следует выполнять молча, без лишних слов. Крестьяне занимались закромами и заготовкой зерна на зиму.

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Приметы на 3 августа

  • на Онуфрия во время работы нельзя разговаривать;
  • обильные росы на Онуфрия – к скудному урожаю льна;
  • на Онуфрия роса лежит до полудня.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1492 – стартовала первая экспедиция Христофора Колумба в Новый Свет.
  • 1778 – в Милане открылось здание оперного театра "Ла Скала".

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  • 1959 – в СССР открылся первый Международный кинофестиваль.
  • 1971 – Пол Маккартни создал рок-группу Wings.

Кто родился 3 августа

  • 1893 – Александр Гаук, советский композитор, главный дирижер Государственного симфонического оркестра СССР.
  • 1904 – Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст.
  • 1910 – Вацлав Дворжецкий, советский актер театра и кино.
  • 1963 – Джеймс Алан Хэтфилд, американский музыкант, основатель группы Metallica.
  • 1967 – Матье Кассовиц, французский актер, режиссер, сценарист.
  • 1992 – Карли Клосс, американская супермодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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