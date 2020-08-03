3 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 августа в истории

Какой сегодня праздник, 3 августа? Всемирный день арбуза, День флага – в Венесуэле, День молодежи – в Кирибати, День торговли – в Исландии. День памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника – в православном календаре. Онуфрий Молчаливый – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Юрий.

Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 августа.

3 августа: какой сегодня праздник Фото: pexels

Всемирный день арбуза (Watermelon Day) – отмечают все любители этого сладкого летнего плода.

– отмечают все любители этого сладкого летнего плода. День флага – празднует Венесуэла.

– празднует Венесуэла. День независимости – отмечает Нигер.

– отмечает Нигер. День труда – чтится в Самоа.

– чтится в Самоа. День молодежи – празднуется в Кирибати.

– празднуется в Кирибати. День торговли – отмечает Исландия.

Какой сегодня праздник

3 августа православная церковь чтит день памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских. Также чтится память преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его.

В народе 3 августа почитается Онуфрий Молчаливый. Считалось, что всю работу в этот день следует выполнять молча, без лишних слов. Крестьяне занимались закромами и заготовкой зерна на зиму.

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Приметы на 3 августа

на Онуфрия во время работы нельзя разговаривать;

обильные росы на Онуфрия – к скудному урожаю льна;

на Онуфрия роса лежит до полудня.

Смотрите видео о выходных-2020 в Украине:

Интересные и важные события в Украине и мире

1492 – стартовала первая экспедиция Христофора Колумба в Новый Свет.

1778 – в Милане открылось здание оперного театра "Ла Скала".

1959 – в СССР открылся первый Международный кинофестиваль.

1971 – Пол Маккартни создал рок-группу Wings.

Кто родился 3 августа

1893 – Александр Гаук, советский композитор, главный дирижер Государственного симфонического оркестра СССР.

1904 – Клиффорд Саймак, американский писатель-фантаст.

1910 – Вацлав Дворжецкий, советский актер театра и кино.

1963 – Джеймс Алан Хэтфилд, американский музыкант, основатель группы Metallica.

1967 – Матье Кассовиц, французский актер, режиссер, сценарист.

1992 – Карли Клосс, американская супермодель.

Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в августе 2020 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Лето-2020: календарь праздников и выходных дней

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