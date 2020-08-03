3 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 августа в истории
Какой сегодня праздник, 3 августа? Всемирный день арбуза, День флага – в Венесуэле, День молодежи – в Кирибати, День торговли – в Исландии. День памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника – в православном календаре. Онуфрий Молчаливый – в народном календаре. Именины празднуют: Анна, Георгий, Евгений, Иван, Петр, Семен, Федор, Юрий.
Сегодня.Lifestyle пишут, какой православный праздник у украинцев 3 августа 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 августа.
- Всемирный день арбуза (Watermelon Day) – отмечают все любители этого сладкого летнего плода.
- День флага – празднует Венесуэла.
- День независимости – отмечает Нигер.
- День труда – чтится в Самоа.
- День молодежи – празднуется в Кирибати.
- День торговли – отмечает Исландия.
3 августа православная церковь чтит день памяти преподобных Онуфрия Молчаливого и Онисима затворника, Печерских. Также чтится память преподобных Симеона Палестинского, Христа ради юродивого, и Иоанна, спостника его.
В народе 3 августа почитается Онуфрий Молчаливый. Считалось, что всю работу в этот день следует выполнять молча, без лишних слов. Крестьяне занимались закромами и заготовкой зерна на зиму.
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Приметы на 3 августа
- на Онуфрия во время работы нельзя разговаривать;
- обильные росы на Онуфрия – к скудному урожаю льна;
- на Онуфрия роса лежит до полудня.
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