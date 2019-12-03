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3 декабря: какой сегодня праздник, как провести день и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 декабря в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:04
3 декабря отмечаем день святого Прокла Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery
3 декабря отмечаем день святого Прокла
Фото: instagram.com/foldedpagesdistillery

3 декабря – Международный день людей с инвалидностью, Международный день борьбы с пестицидами, Всемирный день компьютерной графики, День адвоката в Индии, День врачей на Кубе, Национальный день мятного латте в США.

"Сегодня" пишут, какой православный праздник отмечают украинцы 30 ноября 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 30 ноября.

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  • Международный день людей с инвалидностью. Учрежден Генеральной Ассамблеей ООН в 1992 году. Тогда призвали все государства и международные организации сотрудничать в проведении этого дня.
  • Международный день борьбы с пестицидами. День установили в 1998 году в память об экологической катастрофе, которая произошла 3 декабря 1984 года на пестицидном заводе в Бхопале (Индия).
  • Всемирный день компьютерной графики. В третий день декабря свой праздник (правда, пока неофициальный) традиционно отмечают компьютерные графики и дизайнеры всего мира. Дата выбрана неслучайно. Она единственная в году начинается со знакового сочетания символов: 3D – 3 December.

Какой праздник 3 декабря

В этот день верующие отмечают день святого Прокла, который жил примерно в V веке и служил епископом в Константинополе. Он хорошо знал Священное писание, владел ораторским искусством, что помогло ему проповедовать христианство. Кроме того, Прокл заботился об обездоленных и прославился многочисленными чудесами.

Приметы и запреты 3 декабря

  • Считалось, что на Прокла из-под земли может выбраться нечисть и навредить человеку. Поэтому люди говорили различные заговоры и молитвы против зла, а также следили за погодой.
  • Если поет снегирь, а сорока скрывается под крышу, то будут суровые метели.
  • Сильный снег пошел рано утром – днем будет ясно и солнечно.
  • Перистые облака длинной полосой согнулись – будет метель.
  • Ночью и рано утром 3 декабря идет сильный снег при слабом ветре – будет ясная погода.
  • Тетерев сидит на верхушке дерева – будет солнечная и теплая погода.

Интересные и важные события в Украине и мире 3 декабря

  • 1586 – в Англию из Колумбии впервые завезли картофель.
  • 1818 – Иллинойс становится 21-м штатом США. Иллинойс часто называют Землею Линкольна или же Штатом в прерии.
  • 1967 – в госпитале Грут Шут, Кейптаун (ЮАР) проведена первая в истории медицины операция по пересадке сердца. Ее провел профессор Кристиан Барнард, трансплантировав сердце смертельно раненой 25-летней женщины 55-летнему больному.
  • 1971 – начало третьей индо-пакистанской войны.
  • 1984 – Бхопальская катастрофа: в результате утечки метилизоцианата на заводе пестицидов погибли более 3800 человек, сотни тысяч пострадали.
  • 1989 – президент США Джордж Буш и Генеральный Секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев заявили, что их страны больше не являются противниками. День вышел в историю как официальная дата окончания "холодной войны".
  • 2002 – в провинции Шаньдун (Китай) археологи открыли царское захоронение периода династии Хань, в котором сохранились более сотни фигур воинов, коней и колесниц, сделанных из терракоты.

Кто родился 3 декабря

  • 1722 – Григорий Сковорода, украинский философ, поэт, педагог ("Сад божественних пісень").
  • 1857 – Джозеф Конрад, писатель, классик английской литературы ("Сердце тьмы").
  • 1911 – Нино Рота, итальянский композитор.
  • 1930 – Жан-Люк Годар, французский кинорежиссер, актер, сценарист, стоявший у истоков французской новой волны в кинематографе ("На последнем дыхании" , "Женщина есть женщина", "Жить своей жизнью", "Презрение").
  • 1948 – Оззи Осборн, британский рок-музыкант, певец, музыкант, один из основателей и участник группы Black Sabbath.
  • 1985 – Аманда Сайфред, американская актриса ("Большая свадьба", "Письма к Джульетте").

Напомним, какие будут выходные дни и праздники в декабре 2019 года в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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