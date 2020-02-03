3 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать
Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 февраля в истории
3 февраля 2020 года – Всемирный день свободной любви (World Day of Free Love), Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой и Национальный день морковного торта в США. Именины 3 февраля празднуют: Анастасий, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим и Тимофей.
Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 3 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 февраля.
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3 февраля 2020 года – день преподобного Максима Грека. В народе его называли утешителем, ведь он помогал людям в бедах. Ему также молились о заступничестве за вдов и сирот.
3 февраля было принято добрыми словами вспоминать тех, кто когда-то пришел на помощь. Также на Максимов день хозяйки выпекали пирожки и угощали ими всех нуждающихся и нищих.
Приметы на 3 февраля
- Ясная заря на Максима – к сильным морозам.
- Туман 3 февраля предвещал оттепель.
- Погожий день на Максима – весна будет ранней.
Что можно делать 3 февраля
- На Максима желательно помириться со всеми, с кем вы были в ссоре.
- Если вас беспокоит какая-то проблема, пойдите в церковь и помолитесь о помощи в сложной ситуации.
Что нельзя делать 3 февраля
- Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
- Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.
- 1690 – в английской колонии Массачусетс впервые в Америке вошли в оборот бумажные деньги. Их использовали для оплаты солдатов-наемников в войне с Квебеком.
- 1783 – Испания признала независимость США.
- 1815 – в Швейцарии основана первая в мире фабрика по изготовлению твердого сыра.
- 1894 – в США спустили на воду первый парусник со стальным корпусом.
- 1929 – закончился Первый конгресс Украинских националистов в Вене, где была создана Организация украинских националистов.
- 1984 – в Калифорнии родился первый ребенок, зачатый методом искусственного оплодотворения женщины-донора с последующей имплантацией в организм матери.
- 2003 – Министерство образования и науки Украины утвердило положение о нагрудном знаке "Отличник образования Украины".
- 2005 – самая дорогая газета в мире вышла печатью в Китае. Специальный выпуск Economic Daily в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге. Стоимость одного экземпляра составляла восемь тысяч долларов.
- 1757 – Константин Франсуа Вольней, французский просветитель, философ, учёный-ориенталист, политик.
- 1820 – Элизабет Блеквелл, первая в мире женщина-врач.
- 1872 – Иван Фомин, архитектор, один из основателей неокласицизма, автор здания Кабинета Министров в Киеве.
- 1939 – Майкл Чимино, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии "Оскар".
- 1960 – Йоахим Лев, немецкий футбольный тренер, чемпион мира 2014 года.
- 1970 – Уорик Дэвис, британский актер-карлик.
- 1974 – Игорь Пелих, украинский телеведущий, журналист, продюссер.
- 1982 – Вера Брежнева, украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра".
Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
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