3 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 февраля в истории

3 февраля – день Максима Фото: instagram.com/darkfaerietales_

3 февраля 2020 года – Всемирный день свободной любви (World Day of Free Love), Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой и Национальный день морковного торта в США. Именины 3 февраля празднуют: Анастасий, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим и Тимофей.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 3 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 февраля.

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Какой праздник 3 февраля

3 февраля 2020 года – день преподобного Максима Грека. В народе его называли утешителем, ведь он помогал людям в бедах. Ему также молились о заступничестве за вдов и сирот.

3 февраля было принято добрыми словами вспоминать тех, кто когда-то пришел на помощь. Также на Максимов день хозяйки выпекали пирожки и угощали ими всех нуждающихся и нищих.

Приметы на 3 февраля

Ясная заря на Максима – к сильным морозам.

Туман 3 февраля предвещал оттепель.

Погожий день на Максима – весна будет ранней.

Что можно делать 3 февраля

На Максима желательно помириться со всеми, с кем вы были в ссоре.

Если вас беспокоит какая-то проблема, пойдите в церковь и помолитесь о помощи в сложной ситуации.

Что нельзя делать 3 февраля

Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.

Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Интересные и важные события в Украине и мире

1690 – в английской колонии Массачусетс впервые в Америке вошли в оборот бумажные деньги. Их использовали для оплаты солдатов-наемников в войне с Квебеком.

1783 – Испания признала независимость США.

1815 – в Швейцарии основана первая в мире фабрика по изготовлению твердого сыра.

1894 – в США спустили на воду первый парусник со стальным корпусом.

1929 – закончился Первый конгресс Украинских националистов в Вене, где была создана Организация украинских националистов.

1984 – в Калифорнии родился первый ребенок, зачатый методом искусственного оплодотворения женщины-донора с последующей имплантацией в организм матери.

2003 – Министерство образования и науки Украины утвердило положение о нагрудном знаке "Отличник образования Украины".

2005 – самая дорогая газета в мире вышла печатью в Китае. Специальный выпуск Economic Daily в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге. Стоимость одного экземпляра составляла восемь тысяч долларов.

Кто родился 3 февраля

1757 – Константин Франсуа Вольней, французский просветитель, философ, учёный-ориенталист, политик.

1820 – Элизабет Блеквелл, первая в мире женщина-врач.

1872 – Иван Фомин, архитектор, один из основателей неокласицизма, автор здания Кабинета Министров в Киеве.

1939 – Майкл Чимино, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии "Оскар".

1960 – Йоахим Лев, немецкий футбольный тренер, чемпион мира 2014 года.

1970 – Уорик Дэвис, британский актер-карлик.

1974 – Игорь Пелих, украинский телеведущий, журналист, продюссер.

1982 – Вера Брежнева, украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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