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3 февраля: какой праздник, приметы, что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 февраля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 04:58
3 февраля – день Максима Фото: instagram.com/darkfaerietales_
3 февраля – день Максима
Фото: instagram.com/darkfaerietales_

3 февраля 2020 года – Всемирный день свободной любви (World Day of Free Love), Всемирный день борьбы с ненормативной лексикой и Национальный день морковного торта в США. Именины 3 февраля празднуют: Анастасий, Анна, Евгений, Иван, Илья, Максим и Тимофей.

Сайт "Сегодня" пишет, какой православный праздник отмечают украинцы 3 февраля 2020 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 февраля.

Смотрите видео: как наши зрители в соцсетях обсуждали курьезы на праздники

Какой праздник 3 февраля

3 февраля 2020 года – день преподобного Максима Грека. В народе его называли утешителем, ведь он помогал людям в бедах. Ему также молились о заступничестве за вдов и сирот.

3 февраля было принято добрыми словами вспоминать тех, кто когда-то пришел на помощь. Также на Максимов день хозяйки выпекали пирожки и угощали ими всех нуждающихся и нищих.

Приметы на 3 февраля

  • Ясная заря на Максима – к сильным морозам.
  • Туман 3 февраля предвещал оттепель.
  • Погожий день на Максима – весна будет ранней.

Что можно делать 3 февраля

  • На Максима желательно помириться со всеми, с кем вы были в ссоре.
  • Если вас беспокоит какая-то проблема, пойдите в церковь и помолитесь о помощи в сложной ситуации.

Что нельзя делать 3 февраля

  • Нельзя пришивать пуговицы – иначе не избавитесь от старых проблем.
  • Нельзя ругаться и ссориться друг с другом.

Интересные и важные события в Украине и мире

  • 1690 – в английской колонии Массачусетс впервые в Америке вошли в оборот бумажные деньги. Их использовали для оплаты солдатов-наемников в войне с Квебеком.
  • 1783 – Испания признала независимость США.
  • 1815 – в Швейцарии основана первая в мире фабрика по изготовлению твердого сыра.
  • 1894 – в США спустили на воду первый парусник со стальным корпусом.
  • 1929 – закончился Первый конгресс Украинских националистов в Вене, где была создана Организация украинских националистов.
  • 1984 – в Калифорнии родился первый ребенок, зачатый методом искусственного оплодотворения женщины-донора с последующей имплантацией в организм матери.
  • 2003 – Министерство образования и науки Украины утвердило положение о нагрудном знаке "Отличник образования Украины".
  • 2005 – самая дорогая газета в мире вышла печатью в Китае. Специальный выпуск Economic Daily в городе Шэньчжэнь был напечатан на золотой бумаге. Стоимость одного экземпляра составляла восемь тысяч долларов.

Кто родился 3 февраля

  • 1757 – Константин Франсуа Вольней, французский просветитель, философ, учёный-ориенталист, политик.
  • 1820 – Элизабет Блеквелл, первая в мире женщина-врач.
  • 1872 – Иван Фомин, архитектор, один из основателей неокласицизма, автор здания Кабинета Министров в Киеве.
  • 1939 – Майкл Чимино, американский кинорежиссер, сценарист и продюсер, лауреат премии "Оскар".
  • 1960 – Йоахим Лев, немецкий футбольный тренер, чемпион мира 2014 года.
  • 1970 – Уорик Дэвис, британский актер-карлик.
  • 1974 – Игорь Пелих, украинский телеведущий, журналист, продюссер.
  • 1982 – Вера Брежнева, украинская певица, экс-солистка группы "ВИА Гра".

Ранее мы публиковали календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине.

Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020

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Источник: Сегодня
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