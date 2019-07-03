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3 июля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

Узнайте о самых важных праздниках и событиях 3 июля в истории

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 05:03
3 июля отмечаем день святого Мефодия
3 июля отмечаем день святого Мефодия
Фото: pexels.com

Сегодня, 3 июля, 184-й день года по григорианскому календарю. До окончания года остался 181 день. Именинники – Афанасий, Глеб, Инна, Мефодий, Михаил, Мина, Римма. В Беларуси отмечают День независимости. На Виргинских островах – День эмансипации. В городе Юзовка (современный Донецк) родился Василий Атрощенко – известный украинский химик. День смерти Джима Моррисона.

"Сегодня" пишут, какой праздник отмечают украинцы 3 июля 2019 года. Кроме этого, мы рассказываем о самых интересных и важных событиях, которые произошли в истории в этот день, а также о главных приметах на 3 июля.

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3 июля: какой сегодня праздник, что можно, а что нельзя делать

В православной церкви 3 июля почитается память святого Мефодия, епископа Патарского, который жил в 3 веке на территории Малой Азии и был известен своим иноческим смирением. Занимался обучением своей паствы, старался бороться с ересью, проявляя силу характера и убеждений. После смерти Мефодия осталось большое количество его сочинений, посвященных защите христианства, толкованию священного писания. Известно, что в 312 году епископ был схвачен язычниками и приговорен к смерти. 

Существует древнее поверье, что если в этот день домой вернуться с добычей из перепелов, то в доме обязательно будет большой достаток и материальное благополучие.

Что нельзя делать в День Мефодия 3 июля

  • Ссориться с близкими. Наоборот, этот день благоприятный для примирений. 
  • Нельзя выбрасывать остатки со стола. Считается, что в этот день нужно отдавать все лишнее нуждающимся. 

Приметы на 3 июля

  • Муравьи собираются в небольшие кучки – примета того, что нужно ожидать дождя, грозы и ветра.
  • Если паук ремонтирует свою паутину – в ближайшие дни установится теплая и ясная погода.
  • Пошел дождь на – значит, еще 40 дней идти будет.
  • Паук свою паутину не плетет 3 июля, а прячется в укрытие – будет дождь.
  • Жаба выползла на траву, лягушки по суше прыгать начинают, лебеди вечером раскричались – во всех этих случаях ожидайте дождя.

3 июля: важные и интересные события в истории

1841 – английский астроном Джон Адамс объявил о том, что отрыл планету Нептун.

1886 – Карл Бенц из Мангейма совершил первый в мире выезд на автомобиле собственной конструкции, достигнув скорости 16 км/ч.

1928 – в продаже появились первые телевизоры (в США, стоимостью 75 долларов).

1963 – на экраны СССР вышел фильм Генриха Оганисяна "Три плюс два", поставленный по пьесе Сергея Михалкова "Дикари".

1996 – Борис Ельцин, набрав во втором туре выборов 53,82% голосов, избран президентом России на второй срок (лидер коммунистов Геннадий Зюганов получил 40,41%).

Кто родился 3 июля

1883 – Франц Кафка, чешский философ, немецкоязычный писатель, мастер литературы абсурда (романы "Замок", "Процесс").

1951 – родился Жан-Клод Дювалье (Бэби Док), диктатор Гаити в 1971-1986 годах. В 19-летнем возрасте стал самым молодым президентом в мире.

1962 – Том Круз, американский киноактер ("Миссия невыполнима", "Особое мнение", "Последний самурай", "Война миров").

1971 – Джулиан (Пол) Ассанж, австралийский интернет-журналист, основатель Wikileaks.

1984 – Любко Дереш, украинский писатель ("Культ", "Поклонение ящерице", "Немного тьмы").

1987 – Себастьян Феттель, немецкий пилот Формулы-1, молодой трехкратный чемпион мира (2010, 2011, 2012).

Напомним, когда Ивана Купала 2019 отмечается в Украине: дата праздника. Кроме этого, мы писали, можно ли жениться в Петров пост 2019.

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Источник: Сегодня
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